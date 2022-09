Omicidio Bozzoli, dopo sette anni condannato all’ergastolo il nipote Giacomo Bozzoli è stato condannato all’ergastolo: l’accusa è di aver ucciso lo zio Mario, l’imprenditore bresciano svanito nel nulla l’8 ottobre 2015 dalla fonderia di Marcheno.

A cura di Giorgia Venturini

È arrivata la condanna all'ergastolo per Giacomo Bozzoli: l'accusa è di aver ucciso lo zio Mario, l'imprenditore bresciano svanito nel nulla l'8 ottobre 2015 dalla fonderia di Marcheno. Ora la sentenza ha confermato la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto il carcere a vita per l'omicidio e la distruzione del cadavere. Giacomo Bozzoli infatti avrebbe poi distrutto il corpo in uno dei due forni. La difesa invece aveva chiesto l'assoluzione. Dopo dieci ore di camera di consiglio è arrivata la condanna.