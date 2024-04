video suggerito

Omicidio Andrea Bossi, interrogato Douglas Carolo: "Era il mio bancomat, perché avrei dovuto ucciderlo?" Dopo settimane di silenzio è stato interrogato oggi Douglas Carolo, il 20enne che insieme all'amico Michele Caglioni è accusato dell'omicidio di Andrea Bossi: il 26enne è stato ucciso a coltellate nella sua casa di Cairate (Varese) tra il 26 e il 27 gennaio scorso.

Douglas Carolo (a sinistra) e Michele Caglioni (a destra) – foto da Instagram

Dopo settimane di silenzio, è stato interrogato oggi Douglas Carolo, il 20enne di Samarate (Varese) che insieme all'amico Michele Caglioni è accusato dell'omicidio di Andrea Bossi: il 26enne è stato ucciso a coltellate nella sua casa di Cairate, tra il 26 e il 27 gennaio scorso, e trovato morto dal padre poche ore dopo. "Non ho ucciso io Andrea Bossi", ha dichiarato.

Carolo si trova in carcere dal 28 febbraio. A poco più di un mese dall’arresto, il giovane ha parlato per due ore e mezza davanti al sostituto procuratore, fornendo la propria ricostruzione della vicenda e professandosi ancora una volta innocente.

"Andrea Bossi era il mio bancomat"

"Era presente quella sera, aveva un appuntamento con Andrea Bossi e si è fatto accompagnare dall'amico. Ma ha dichiarato di non essere stato lui a uccidere Andrea Bossi: per lui il giovane era un affetto e un supporto costante, soprattutto economico", le parole dell'avvocato Giammatteo Rona, raggiunto da Fanpage.it. "Bossi lo aiutava con i soldi, gli faceva continui regali. I due erano legati da tempo". Il giovane, durante l'interrogatorio, avrebbe proprio dichiarato (negando la relazione sentimentale) agli inquirenti: "Perché avrei dovuto ucciderlo? Era il mio bancomat".

L'arma del delitto

Andrea Bossi è stato ucciso con un solo fendente alla gola. Secondo quanto emerso dall'autopsia, non si sarebbe neanche difeso dall'aggressione. Cosa è successo quella sera? Una rapina finita male? Andrea Bossi, appassionato di gioielli per il suo passato da orafo, aveva scoperto qualcosa che non doveva vedere, o si era opposto a una richiesta impossibile da esaudire?

I due giovani coinvolti, adesso, si accusano a vicenda. E hanno ambedue indicato agli inquirenti dove ritrovare l'arma del delitto: potrebbe essere stata abbandonata nei campi di Cairate. "Proverà la sua innocenza", secondo il legale Rona. "Finora è rimasto zitto solo per via dei suoi precedenti e della messa alla prova che scade a maggio. Non voleva rischiare di compromettere la sua situazione, e così si è preso del tempo per raccontare dettagliatamente ciò che è successo quella notte".