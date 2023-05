Madre rimprovera il figlio di 15 anni perché sta troppo al cellulare: lui le rompe il naso Un 15enne di Inveruno (Milano) ha rotto il naso alla madre che lo aveva appena ripreso. La motivazione? Il troppo tempo trascorso al cellulare. Il giovane, dopo aver sferrato il pugno in pieno volto, è uscito di casa arrabbiato.

Una scena come tante, in famiglia. L'adulto che, scuotendo la testa, rimprovera l'adolescente di casa per le troppe ore passate con il naso incollato allo smartphone. Il ragazzino, in tutta risposta, che sbuffa e si lamenta.

Non in questo caso, accaduto a Inveruno (Milano) ieri sera. Qui, intorno alle 22, un 15enne della zona ha rotto il naso alla madre che lo aveva appena ripreso. La motivazione? Il tempo trascorso al cellulare. Lo riporta Il Giorno.

Una reazione furiosa, un pugno sferrato in pieno volto. La donna, che ha riportato la frattura del setto nasale, è stata trasportata al vicino ospedale di Magenta per essere medicata. A intervenire in suo soccorso, oltre alla Croce Azzurra di Buscate, anche i Carabinieri. Nel frattempo il 15enne era uscito di casa arrabbiato, sbattendo la porta e portando via con sé alcuni oggetti personali.