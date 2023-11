Omicidio Giulia Cecchettin, un prof di Milano si è rifiutato di osservare il minuto di silenzio a scuola In una scuola di Milano, un docente si è rifiutato di rispettare un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall’ex fidanzato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di martedì 21 novembre, tutte le scuole in Italia hanno osservato un minuto di silenzio e di rumore per Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni che è stata uccisa dall'ex fidanzato. Sulla base di quanto riportato dal giornale MilanoToday, un docente della scuola media Giovanni Battista Tiepolo di Milano si sarebbe rifiutato di farlo.

I suoi alunni – stando a quanto raccontato dalla mamma di un studente – hanno più volte invitato il docente a osservarlo, ma nonostante questo l'insegnante ha ignorato le loro parole.

Il dirigente scolastico dell'istituto aveva preannunciato che il 21 novembre si sarebbe dovuto rispettare il minuto di silenzio: aveva infatti inviato una nota a tutte le famiglie. Aveva inoltre chiesto ai docenti, che svolgevano lezione alla terza ora, di preparare le classi e introdurre l'argomento evitando che l'insegnante dell'ora successiva dovesse affrontare la questione in pochi minuti.

La mamma che ha denunciato l'accaduto, ha spiegato di aver preparato il figlio già la sera prima: "Mio figlio aspettava quel momento, tanto che insieme ad altri compagni ha ricordato al professore l'iniziativa". Il prof però ha ignorato quanto detto dai suoi studenti: "Così alle nuove generazioni arriva un messaggio sbagliato", ha affermato la madre.

"Non voglio entrare nel merito del come mai non si sia potuto trovare un solo minuto da dedicare, ma vorrei far presente che i ragazzi di oggi saranno gli uomini di domani e la scuola ha un ruolo fondamentale nel sensibilizzare verso certi argomenti", ha proseguito.

Il dirigente scolastico ha spiegato di essere rattristato per quanto accaduto, ma di non aver avuto ancora modo di poter parlare con il docente.