Dà un calcio al petto al controllore che gli aveva chiesto il biglietto del bus: 64enne denunciato Un 64enne è stato denunciato per lesioni e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. L'uomo avrebbe colpito con un calcio il controllore di un bus a Como che gli aveva chiesto di mostrargli il biglietto.

A cura di Enrico Spaccini

Il controllore a bordo di un pullman di Autoguidovie è stato aggredito e insultato da un passeggero a cui aveva chiesto di mostrare il biglietto. È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 6 febbraio, in piazza Cavour. L'uomo, un 64enne residente a Tavernola e con precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni e per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

L'aggressione al momento del controllo biglietto

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia di Stato, il dipendente di ASF Autolinee pochi minuti prima delle 17:30 aveva chiesto a un passeggero di esibire il titolo di viaggio. Questo, senza un motivo apparente, lo ha colpito al petto con un calcio per poi insultarlo ripetutamente.

Sul posto è arrivata una Volante che ha identificato il controllore e il suo aggressore. Il primo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 fatta arrivare in piazza Cavour, ma poi ha rifiutato il trasporto in ospedale riservandosi di effettuare una visita più approfondita in autonomia. Il secondo, invece, è risultato essere un comasco di 64 anni residente a Tavernola con alle spalle precedenti di polizia.

Il 64enne denunciato in Questura

Gli agenti hanno, in seguito, portato l'aggressore in Questura. Nello zaino che aveva con sé è stato trovato un grosso cacciavite, per il quale non sarebbe riuscito a dare una spiegazione credibile. Così, il 64enne è stato denunciato in stato di libertà sia per lesioni, per il calcio rifilato al controllore, che per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.