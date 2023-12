Arrestati due presunti terroristi a Brescia: “Sul web diffondevano contenuti jihadisti” Questa mattina un’operazione antiterrorismo della Polizia di Stato ha arrestato a Brescia due presunti terroristi: “Diffondevano di contenuti jihadisti con finalità di proselitismo, riconducibili alle organizzazioni terroristiche Jihad Islamica Palestinese, Stato Islamico e Al-Qaeda”.

Due presunti jihadisti sono stati arrestati questa mattina durante un'operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica di Brescia. In manette sono finiti un cittadino pakistano e di un naturalizzato italiano di origine pakistana. L'operazione è condotta dalla Digos di Brescia e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

Stando alle prime informazioni le indagini sono state avviate nell'ottobre del 2022 e hanno portato all'emissione di 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Nel dettaglio, gli investigatori ad ottobre dello scorso anno, sulla base di evidenze d'intelligence e di elementi acquisiti nel corso del monitoraggio del web, avevano avviato approfondimenti nei confronti dei due indagati: si è scoperto che i due diffondevano contenuti jihadisti con finalità di proselitismo, riconducibili alle organizzazioni terroristiche Jihad Islamica Palestinese, Stato Islamico e Al-Qaeda.

Le indagini sono andare avanti per un anno e sono terminate nella mattinata di oggi lunedì 4 dicembre quando sono scattate le manette per i due uomini: al momento non è ancora nota la loro identità. Si sa ad ora che entrambi hanno origini pakistane, ma che da tempo sono residenti a Brescia. La loro attività di proselitismo soprattutto sui social è stata scoperta durante i controlli sul web da parte della Digos di Brescia: i poliziotti hanno così scoperto i contenuti jihadisti postati dai due arrestati con l'unico fine di avvicinare utenti alle organizzazioni terroristiche. Le indagini di un anno sono state coordinate dalla pubblico ministero Erica Battaglia. Altri dettagli sull'operazione verranno forniti dalla Polizia di Stato nel corso della mattinata.