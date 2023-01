Agente penitenziario preso a schiaffi da un detenuto: “Trasferitelo immediatamente” Alcuni detenuti hanno aggredito e insultato gli agenti della polizia penitenziaria. Uno di loro, approfittando del caos, ha preso a schiaffi un vicecomandante. Il sindacato chiede un sopralluogo e l’immediato trasferimento dei responsabili.

A cura di Enrico Spaccini

Sono passati pochi giorni da quando un detenuto ha dato una testata a un agente della polizia penitenziaria. Oggi, 2 gennaio 2023, al carcere Nerio Fischione di Brescia, meglio noto come Canton Mombello, è andato in scena un altro episodio di violenza ai danni del personale della struttura. Durante le operazioni di perquisizione, alcuni agenti sono stati aggrediti verbalmente da diversi detenuti. Uno di questi, poi, ha preso a schiaffi il vicecomandante delle guardie carcerarie che era intervenuto per capire cosa stesse accadendo.

"Organico in difficoltà con detenuti sempre più violenti"

L'agente che ha ricevuto una testata al volto se l'è cavata con 12 giorni di prognosi, mentre il vicecomandante preso a schiaffi non ha subito particolari ferite. Tuttavia, quest'ultimo episodio ha attirato l'attenzione della politica e dei sindacati. "La questione del carcere è annosa", hanno fatto notare i deputati bresciani della Lega Simona Bordonali, Stefano Borghesi e Paolo Formentini, "con un organico che nonostante la professionalità e l'impegno risulta insufficiente nei numeri e in difficoltà con detenuti sempre più violenti".

L'aggressione e la richiesta di trasferimento

Stando a quanto ricostruito, anche dal Sinappe (sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria), durante le operazioni di perquisizione diversi detenuti hanno iniziato ad aggredire verbalmente e insultare il personale. Uno di questi, vedendo il vicecomandante arrivare per ristabilire l'ordine, si è avventato contro di lui e lo ha schiaffeggiato "approfittando del caos".

La situazione è stata poi gestita dagli altri agenti della polizia penitenziaria che sono riusciti a placare i detenuti prima che la situazione degenerasse ancora. Sinappe, però, non intende lasciare in secondo piano quanto avvenuto a Canton Mombello e ha già richiesto "l'immediato trasferimento dei detenuti resisi responsabili dei disordini e l'urgente implemento dell'organico presente, oltre a un sopralluogo indispensabile per verificare l'inadeguatezza strutturale".