Accoltella un collega dopo una lite per motivi di lavoro: 41enne arrestato per tentato omicidio Il 41enne operaio a Pavia avrebbe colpito più volte un collega 39enne con un coltello da cucina di 30 centimetri. Arrestato, ora è accusato di tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Archivio)

Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Siziano (Pavia) perché accusato di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai miliari, l'uomo avrebbe accoltellato un collega operaio di 39 anni al culmine di una lite nata per questioni di lavoro. La vittima, colpita più volte all'addome, al torace e alla testa con un coltello da cucina, si trova in questo momento ricoverata al policlinico San Matteo dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

La lite per questioni di lavoro

L'aggressione è avvenuta intorno alle 22 di ieri sera, mercoledì 7 febbraio, lungo via Castello. Il 41enne, residente in quella zona, si era messo a discutere con un uomo per motivi di lavoro in quanto entrambi operai. Il diverbio sarebbe degenerato al punto che si sono messi le mani addosso. Il 39enne si sarebbe intromesso per difendere suo fratello dal 41enne, scaraventandolo contro un cancello carraio.

A quel punto, però, il 41enne avrebbe estratto un grosso coltello da cucina aggredendo il 39enne e colpendolo più volte all’addome, al torace e alla testa procurandogli ferite molto profonde, al punto da eviscerarlo. La vittima si è accasciata a terra ed è stata soccorsa dal personale del 118 che ha provveduto al suo trasferimento d'urgenza al San Matteo di Pavia.

Leggi anche Tentato omicidio in un ristorante a Milano: arrestate 3 persone

L'arresto del 41enne

Una volta arrivato al pronto soccorso, il 309enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il 41enne, invece, dopo l'aggressione si è fatto visitare all'ospedale Humanitas di Rozzano (nella Città Metropolitana di Milano) e si è infine rifugiato in casa.

Lì è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno trasferito al carcere di Pavia con l'accusa di tentato omicidio. I militari hanno anche trovato e sequestrato un coltello da cucina di oltre 30 centimetri che il 41enne avrebbe usato per colpire il 39enne.