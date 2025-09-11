Volpe trovata in fin di vita nel catrame: ora il salto verso la libertà

Un cucciolo di volpe rimasto intrappolato nel catrame a Londra è stato salvato dai volontari del South Essex Wildlife Hospital. Dopo più di 3 mesi di cure e un intervento chirurgico, l’animale è tornato libero e più forte, lontano dalle insidie umane.

La volpe imprigionata nel catrame (Foto di South Essex Wildlife Hospital)



Era rimasta vittima del catrame, ma oggi ha ricominciato una nuova vita il cucciolo di volpe salvato dagli operatori del South Essex Wildlife Hospital. Dopo tre mesi di convalescenza l'animale è tornato in libertà più forte di prima. Ora la speranza è che non cada più preda delle trappole dell'essere umano.

La storia della volpe bloccata nel catrame: più di 30 minuti per liberare ogni zampa

Quando è stata recuperata la volpe era ricoperta di catrame, sono stati necessari diversi interventi per rimetterla in piedi



Il cucciolo di volpe era rimasto attaccato al manto stradale a causa del catrame in una zona industriale nel nord-est di Londra. Quando i volontari sono arrivati sul posto lo hanno trovato completamento incollato a terra ed estremamente dolorante. Ci sono voluti 30 minuti a zampa per liberarlo, ma alla fine il personale del South Essex Wildlife Hospital è riuscito a intervenire in suo soccorso.

Dopo la liberazione però il cucciolo aveva ancora bisogno di cure: una zampa ha richiesto un intervento chirurgico complesso. Da maggio, quando è stato recuperato, solo adesso ha recuperato la libertà.

I volontari: "Ora il salto verso la libertà"

Il salto della volpe verso il ritorno in natura



Dopo tre mesi e 17 giorni, finalmente la volpe è tornata in libertà. "La volpe del catrame è finalmente libera! – esultano dal South Essex Wildlife Hospital – Quando la abbiamo vista per la prima volta, era bloccata sulla strada e ricoperta di bitume. Ci sono voluti innumerevoli lavaggi e un intervento chirurgico molto complesso per rimetterlo in piedi, ma il suo ultimo salto verso la libertà vale ogni singolo secondo!".

L'animale è stato liberato in una zona lontana dalle attività antropiche, e i volontari sperano di non doverlo accogliere mai più nella loro struttura.