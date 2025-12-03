Una nuova specie di pesce dedicata a Goku e al mondo di Dragon Ball: ecco il ghiozzo Super Saiyan

La nuova specie Vanderhorstia supersaiyan si ispira alla leggendaria trasformazione di Goku del manga e anime di successo Dragon Ball. Foto da Koeda et al., 2025



Quando viene scoperta una nuova specie, il momento della scelta del suo nome scientifico è sempre molto delicato. Nessuno potrà più cambiarlo e deve quindi essere preciso, descrittivo e rispettare delle regole della nomenclatura zoologica piuttosto severe. Eppure, sempre più spesso gli scienziati si concedono ampie licenze che sembrano non avere nulla a che fare con il rigore della zoologia.

È quello che è successo con Vanderhorstia supersaiyan, una nuova specie di piccolo pesce appena descritta e già diventata virale grazie al suo nome chiaramente ispirato al manga e anime di successo Dragon Ball.

Il riferimento per gli amanti dell'opera di Akira Toriyama è chiarissimo: il leggendario Super Saiyan, la trasformazione dai capelli dorati di Goku comparsa per la prima volta durante la battaglia con Freezer, probabilmente uno dei momenti più iconici della storia dei manga e degli anime. Ed è stata proprio quella "aura" luminosa ad aver ispirato i ricercatori quando hanno osservato per la prima volta questo nuovo ghiozzo recentemente descritto su Ichthyological Research.

Un piccolo pesce di profondità e da "capelli" giallo brillante

Il nome è stato scelto per vie delle pinne e altri dettagli gialli che ricordano il colore dei capelli di un Super Saiyan. Foto da Koeda et al., 2025



La specie è stata descritta a partire dal ritrovamento di appena un singolo individuo trovato vicino all'isola di Ishigaki-jima, dell'arcipelago di Okinawa, in Giappone. Vive a circa 210 metri di profondità, una zona chiamata spesso Twilight Zone, la "zona crepuscolare", un ambiente dove la luce filtrata dall'acqua diventa debole e i colori tendono a scomparire. Ma nonostante ciò questo, il nuovo ghiozzo mostra una colorazione sorprendentemente vivace.

L'esemplare misurava appena 77 millimetri, ma le sue pinne presentano strisce giallo acceso lungo la dorsale, l'anale e la caudale. Sul capo sono visibili piccoli puntini dello stesso colore, mentre lungo il corpo corre una fila di macchie a forma di rombo. Secondo gli autori, nessun'altra specie del genere Vanderhorstia mostra questo pattern così particolare, netto e riconoscibile. È stato proprio quel giallo intenso – visibile anche con così poca luce – a far pensare immediatamente all'iconica trasformazione di Goku, Vegeta e degli altri Saiyan.

Perché proprio "Super Saiyan"

le strisce gialle sulle pinne – che formano una sorta di linea che avvolge tutto il corpo – ricordavano la chioma e l’aura luminosa della trasformazione in Super Saiyan



Il team che ha scoperto e descritto questa nuova specie non ha nascosto la sua fonte di ispirazione. Dragon Ball è stato esplicitamente citato come modello e origine per il nome e l'associazione con il leggendario Super Saiyan è nata così in maniera spontanea, dicono gli autori dello studio, perché le strisce gialle sulle pinne – che formano una sorta di linea che avvolge tutto il corpo – ricordavano la chioma e l'aura luminosa del protagonista quando si trasforma aumentando così il suo potere e le sua abilità.

Non è comunissimo che la cultura pop finisca direttamente nei nomi scientifici degli animali – che in genere restano più sobri -, ma in questo caso la scelta è stata accolta con grande entusiasmo, soprattutto dai fan, che ora immediatamente ribattezzato la specie "ghiozzo Super Saiyan". La zoologia, tuttavia, ha già conosciuto altre incursioni della cultura pop tra i nomi scientifici. Negli anni sono state infatti dedicate diverse specie nuove a personaggi di serie animate, anime e manga.

Altri animali ispirati a manga e anime

Questi tre coleotteri son ostati dedicati (da sinistra a destra) ai Pokémon Articuno, Moltres e Zapdos



Per esempio, nel 2021 tre nuovi coleotteri australiani – Binburrum articuno, B. moltres e B. zapdos – sono stati dedicati ai tre Pokémon uccelli leggendari della prima generazione, ovvero Articuno, Moltres e Zapdos, mentre nel 2023 una blatta scoperta a Singapore – Nocticola pheromosa – è stata invece dedicata al Pokémon Pheromosa. Più di recente, invece, un ragno metà femmina e metà maschio è stato invece battezzato Damarchus inazuma, come il personaggio del noto manga One Piece in grado di cambiare sesso.

Insomma, anche la tassonomia – la disciplina che assegna nomi e categorie ai vari organismi viventi – cambia col tempo e può raccontare molto della nostra cultura. Se un tempo i nomi latini erano spesso dedicati a re, nobili e figure storiche, oggi possono ispirarsi anche a personaggi di fantasia. E il ghiozzo Super Saiyan ne è un esempio perfetto: una specie che riesce a far incontrare il mondo reale e immaginario di manga e anime, ricordandoci che la biodiversità può essere sorprendente tanto quanto la storica prima trasformazione di Goku.