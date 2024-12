Un gattino si aggiudica un premio agli “oscar dei meme”: parla di lavoro e licenziamenti

I gattini dominano Internet fin dai suoi albori, e da oggi ufficialmente dominano anche i meme. Nella categoria "Scuola, uni, lavoro" dei Meme Awards 2024 ha trionfato la pagina Instagram @_catsplaining_ che condivide foto e video di gattini «che ti spiegano cose ovvie».

Quando gli utenti di Reddit chiesero all’inventore di Internet Tim Berners-Lee per cosa non avrebbe mai pensato che sarebbe stato usato Internet e poi è diventata una delle ragioni principali per cui la gente lo usa, rispose: «Gattini».

Fin dagli albori di Internet e poi dei social media, i gatti sono diventati protagonisti di una infinità di meme e video condivisi da milioni di utenti in tutto il mondo. L'Italia non fa eccezione e una nuova conferma è arrivata durante gli ultimi Meme Awards, gli "oscar dei meme".

Cosa sono gli Oscar dei meme

Gli oscar dei meme sono stati consegnati a Torino dal 5 al 7 dicembre 2024 durante gli ultimi “Meme Awards di Memissima 2024”, il festival della cultura memetica prodotto da The Goodness Factory.

Il personaggio più memato dell'anno è l'ormai ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, vincitore grazie alla querelle con la consulente Maria Rosaria Boccia. Al vincitore assoluto si aggiungono poi i premi dati alle 10 pagine finaliste per ogni categoria.

Nella categoria "Scuola, uni, lavoro" ha trionfato il meme di @_catsplaining_ che attraverso un piccolo micio in un mondo molto più grande di lui racconta lo spaesamento che ci si trova ad affrontare dopo aver lasciato il lavoro.

Il meme vincitore per la categoria "Scuola, uni, lavoro"



Il creator: «Community unita da gattini e bestemmie»

La reazione dell'amministratore della pagina non si è fatta attendere, e con un post ha ringraziato i suoi 30 mila follower: «Volevo pubblicare video/foto, ma poi ho pensato che preferirei che questa pagina restasse “senza volto”: siamo una community riunita attorno a ideali meravigliosi come amore, inclusione, uguaglianza ma soprattutto gattini e bestemmie, ed è bello così».

La pagina usa infatti i gattini per raccontare con ironia gli spaccati della società contemporanea.