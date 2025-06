Un elefante in Thailandia entra in un minimarket, prende gli snack e se ne va senza pagare

Un elefante asiatico noto come Plai Biang Lek è entrato in un minimarket in Thailandia per rubare degli snack. Il video ha scatenato l'ironia degli utenti sui social, ma queste immagini svelano tutta la realtà della coesistenza sempre più complessa tra uomo e animali selvatici.

Per ogni proprietario di minimarket probabilmente non c'è niente di peggio dell'affrontare un cliente nerboruto che pretende di prendere dagli scaffali ciò che vuole e poi andarsene senza pagare. Se poi il cliente è un grosso elefante asiatico la situazione si complica ulteriormente.

In un video diffuso dalla pagina Facebook Here is Khao Yai si vede un grande elefante che alle 3 del mattino si aggira tra le corsie di un minimarket di Pak Chong, a nord di Bangkok, non lontano dall'area del Parco nazionale Khao Yai. Alla fine se ne va portando con sé qualche busta di cracker di riso.

Il video dell'elefante che si aggira tra gli scaffali del minimarket in Thailandia

Un grande maschio di elefante asiatico (Elephas maximus), la specie diffusa in Thailandia e presente anche nel Parco nazionale Khao Yai, ha fatto razzia di snack all'interno di un minimarket poco fuori dall'area del parco.

Il ladro è ben noto ai residenti: si tratta di Plai Biang Lek, un maschio conosciuto per le sue incursioni all'interno degli insediamenti umani. Sino ad oggi però l'elefante si era limitato ad attraversare le vie della città senza arrecare particolare disturbo, mentre questa volta si è spinto fino a entrare in un esercizio commerciale portando via ciò che reputava di suo gusto.

Il video, pubblicato lunedì e subito ripreso dai media locali, mostra l'elefante mentre con la sua enorme stazza si muove tra le piccole corsie, basti pensare che può raggiungere un'altezza di 3 metri e un peso di 5 tonnellate. Una immagine che ha scatenato l'ironia degli utenti del web, ma che accende anche un dibattito sulla coesistenza tra elefanti e persone in Asia.

Come se la passano gli elefanti in Thailandia

L'areale dell'elefante asiatico si estende in 13 paesi del Sud e del Sud-Est asiatico, ma è concentrata principalmente in India, dove si stima che viva circa il 60% degli esemplari rimanenti, mentre altre popolazioni significative si trovano in Sri Lanka, Myanmar e, ovviamente, Thailandia.

Vivono principalmente nelle foreste umide e montuose, ma anche nelle savane e nelle regioni semi-aride e non coperte da vegetazione. Da qualche anno l'espansione umana, con l'aumento di campi coltivati e villaggi hanno ridotto significativamente lo spazio vitale degli elefanti. Questo aumenta i conflitti e costringe i pachidermi a cercare risorse all'interno delle zone urbane.

Una coesistenza infelice che ha portato an drastico calo della popolazione di elefante asiatico, che per questo è stato inserito nella Lista Rossa IUCN delle specie a rischio estinzione, nella categoria "vulnerabile".