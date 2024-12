Un cane poliziotto ha acciuffato un uomo in fuga: il video della corsa a perdifiato tra le villette

Nella notte di mercoledì 18 dicembre un cane ha acciuffato un fuggitivo mentre si stava allontanando correndo dalla scena di un incidente. L'uomo, nonostante la corsa a perdifiato, ha perso la gara di velocità con il cane dell'Unità cinofila di Manchester.

L'episodio è avvenuto a Barton, distretto della città, ed è stato ripreso dalle telecamere termiche del National Police Air Service. Il video mostra tutta la potenza del cane nella corsa.

Il video della polizia di Manchester: l'inseguimento durato solo 20 secondi

«Durante la notte la squadra di Barton ha assistito la Polizia di Manchester per un incidente. Il sospetto ha tentato di fuggire a piedi ma i nostri amici dell'unità cinofila hanno dato una risposta da manuale». É il commento con cui il National Police Air Service ha condiviso il video del cane che acciuffa il fuggitivo.

Nel video si vede una sagoma bianca che esce a tutta velocità da un'auto incidentata sul ciglio della strada, e superando le transenne attraversa un'area residenziale tagliando per i giardini privati delle villette circostanti.

Pochi secondi dopo, però, da un'altra auto un'altra persona e un cane si fiondano all'inseguimento. Subito il cane stacca il suo conduttore e raggiunge il fuggitivo in curva, acciuffandolo. Tutta l'azione dura appena 20 secondi e pochi metri e mostra perché cercare di superare nella corsa un cane che ci insegue è quasi sempre inutile.

Quanto veloce può correre un cane

Levriero



Cercare di superare un cane nella corsa è quasi sempre inutile. Molto però cambia in base alla morfologia del cane, oltre che dal nostro allenamento.

Un piccolo brachicefalo con le zampe corte e difficoltà di respirazione, come ad esempio il Bouledogue francese, non riuscirà certo ad acciuffare una persona anche solo mediamente allenata, tuttavia le cose cambiano radicalmente in presenza di individui più "aerodinamici".

Bouledogue francese



Esistono infatti profonde differenze non solo tra i singoli individui ma tra le varie razze. In media un cane può correre tra i 15 e i 20 chilometri orari, mentre la velocità di un levriero va dai tra i 63 e i 72 chilometri orari.

Anche per gli esseri umani esistono delle differenze, ma sono meno marcate. Basti pensare che normalmente una persona adulta corre poco meno di 20 chilometri all'ora, mentre, ad esempio, un campione del mondo come Usain Bolt ha una media di 37,578 chilometri orari. Proprio Usain Bolt è il protagonista di una gara di velocità virtuale contro un ghepardo e un Greyhound, competizione dalla quale l'atleta umano è uscito perdente.

Per i cani la differenza è molto più marcata rispetto alla nostra specie perché alcune razze, come quella dei Greyhound, sono state selezionate appositamente per essere più aerodinamiche possibile, hanno quindi caratteristiche come zampe lunghe e corpo snello proprio per gareggiare, una pratica purtroppo ancora legale in diversi paesi del mondo, compresa l'Inghilterra.