Un cacciatore è morto dopo che l’orso a cui aveva sparato gli è caduto addosso

Un orso nero americano su un albero



Un cacciatore è morto dopo che l'orso a cui aveva sparato è caduto dall'albero su cui si era rifugiato. L'incidente è avvenuto il 9 dicembre nella contea di Lunenburg, tra Richmond e Danville, nello Stato della Virginia. Il decesso è avvenuto il venerdì successivo.

Con una nota il Dipartimento delle risorse faunistiche della Virginia ha comunicato la dinamica dell'episodio.

L'incidente durante la caccia all'orso

La vittima si chiamava Lester C. Harvey, 58 anni. Lunedì 9 dicembre si trovava nel gruppo che stava inseguendo seguendo l'orso durante una battuta di caccia nella contea di Lunenburg. L'animale però è riuscito a correre su per l'albero e proprio mentre il gruppo si allontanava, uno dei presenti gli ha sparato. L'orso cadendo è precipitato su Harvey che si trovava a circa 3 metri dalla base dell'albero, provocando ferite mortali.

Un orso maschio adulto può arrivare a pesare anche 250 chili, e nonostante il tempestivo soccorso prestatogli da uno dei presenti le ferite del 58enne si sono rivelate subito molto gravi ed è stato trasportato d'urgenza in due ospedali diversi. È morto a seguito del trauma venerdì 13 dicembre.

Come funziona la caccia all'orso negli Stati Uniti

La caccia all'orso nero americano (Ursus americanus), la specie più diffusa in America del Nord, ha avuto luogo fin dall'arrivo dei primi coloni europei ed è proseguita sino ad arrivare ai giorni nostri. Attualmente è ancora legale in 28 stati degli Usa e anzi la popolarità di questa attività continua a crescere.

La caccia all'orso si svolge principalmente durante stagione autunnale ma in Virginia, dove è avvenuto l'incidente, di solito inizia a metà ottobre e può durare fino a dicembre, anche se può variare molto a seconda della regione. Esistono restrizioni sulla dimensione e sul sesso degli orsi cacciabili, oltre a limiti di giornate di caccia e metodi consentiti, come l’uso di armi da fuoco o archi. La caccia viene effettuata principalmente nelle aree montuose e forestali dello stato, dove la popolazione di orsi è più concentrata date le abitudini arboricole della specie.

Secondo il Dipartimento faunistico della Virginia i cacciatori hanno segnalato di aver cacciato 2.892 orsi durante le stagioni 2023-24, registrando un incremento del 29,6% rispetto all'anno precedente.

Gli orsi neri cacciati in tutto lo stato della Virginia dal 1928 al 2023



Aumenti significativi della caccia durante la stagione il tiro con l'arco (73%) e l'uso di armi ad avancarica (122%), nelle quali il proiettile viene inserito dalla cima della canna.