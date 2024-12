Un allocco entra dal camino di una casa e si sistema sull’albero di Natale: il video

Un gufo è sceso dal camino di un'abitazione in Virginia, davanti agli occhi stupiti di grandi e piccini, per appollaiarsi sull'albero di Natale. È la visita di un inaspettato "Babbo Natale bestiale"

Babbo Natale nel corso degli anni ha avuto molti volti: da San Nicola a testimonial della Coca-Cola, ma ancora non aveva mai vestito i panni, anzi le penne, di un gufo. Eppure proprio come un "Babbo Natale bestiale", un gufo è sceso dal camino di un'abitazione in Virginia, davanti agli occhi stupiti di grandi e piccini.

È successo giovedì 19 dicembre 2024, come hanno spiegato gli attivisti dell'Animal Welfare League of Arlington condividendo il video sui propri canali social.

Il video dell'allocco che «gioca a fare Babbo Natale»

«Questo bellissimo allocco barrato ha deciso di giocare a fare Babbo Natale e di entrare, letteralmente, dal camino di una casa, posizionandosi come nuova stella in cima all'albero di Natale (guardate bene: ha rovesciato la vecchia per farsi spazio)».

Sul posto è arrivato il personale specializzato che ha catturato l'allocco con tutte le cure del caso per poi rilasciarlo in sicurezza in natura. «Questo è un ottimo promemoria per ricordare di tenere i camini tappati in questa stagione per evitare che le creature curiose vengano a farci visita!», è l'appello degli attivisti.

Nel video si vede l'animale scendere dalla cappa del camino e poi volare sino a spostare la stella sulla cima di un alto albero di Natale, dove si sistema tra lo stupore dei presenti. Poco dopo però interviene la protezione animali che seguendo la procedura corretta riesce a catturare il gufo e a liberarlo nel giardino circostante all'abitazione.

La liberazione dell’allocco



Chi è l'allocco barrato e dove vive

L’allocco barrato (Strix varia) è un rapace notturno che vive in Nord America ma può essere trovato anche in parchi e giardini urbani. È un uccello di dimensioni medie, con un piumaggio bruno-grigio, a strisce scure e chiare, e grandi occhi gialli. Questo uccello si distingue per il caratteristico disegno a forma di cuore creato dalle piume attorno al volto.

In inverno, l’allocco barrato può entrare nei camini delle abitazioni. Questo comportamento è legato alla ricerca di un rifugio caldo e sicuro. Durante i mesi freddi, infatti, l’allocco cerca luoghi protetti dove poter riposare durante il giorno, prima di uscire a caccia di notte.

I camini rappresentano quindi un posto ideale per l’uccello, che vi trova un riparo sicuro lontano dai predatori. Inoltre, l’ambiente caldo e asciutto può essere molto attraente quando le temperature esterne sono rigide. Tuttavia, questo comportamento può causare dei problemi, poiché gli allocchi a volte rimangono intrappolati all’interno dei camini o nelle case.