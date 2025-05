Un alligatore senza coda lascia senza parole gli automobilisti: il video virale

L’alligatore senza coda. Foto di Ashlyn Bartholomew via Facebook



Un alligatore senza coda che attraversa una strada della Louisiana ha lasciato senza parole gli automobilisti e ha fatto rapidamente il giro del web. Il video, realizzato da Ashlyn Bartholomew e postato su Facebook, mostra il grosso rettile mentre cammina lentamente sull'asfalto. All'inizio sembrava un grosso cane, ha raccontato la donna, ma guardando un po’ meglio è bastato poco per capire che si trattava di un alligatore… a metà.

"State attenti, c'è mezzo alligatore che cammina per strada", ha scritto Bartholomew su Facebook. Il post è diventato virale nel giro di poche ore, tra commenti divertiti, reazioni stupite e molta preoccupazione per lo stato di salute dell'animale. Al di là dell'ironia tipica dei social, in molti si sono infatti chiesti come stia davvero l'animale. E in effetti, vedere un alligatore senza la propria coda, un organo fondamentale per nuotare e cacciare, può far temere il peggio.

Nonostante l’evidente difficoltà, l’animale sembra essersi adattato bene. Foto di Ashlyn Bartholomew via Facebook



Tuttavia, come ha spiegato ai media locali Robert Mendyk, erpetologo dell'Audubon Zoo di New Orleans, non è detto che sia così. Secondo l'esperto, l’alligatore potrebbe aver perso la coda in uno scontro con un altro maschio – comportamento molto comune in questi animali territoriali – oppure a causa dell'elica di una barca. In ogni caso, la perdita non è necessariamente una condanna. Oltre ad avere grandi capacità rigenerative, questi rettili riescono spesso a sopravvivere anche a ferite molto gravi.

A differenza di altri rettili, come lucertole o gechi, gli alligatori non rigenerano la coda in modo automatico e per intero, ma nel 2020 è stato scoperto che possono farla ricrescere se manca solo la punta o un piccolo pezzettino, abilità che li rende i più grandi vertebrati ad avere tali abilità. Tuttavia, nel caso di questo alligatore avvistato in Louisiana, la ferita sembra essersi già cicatrizzata, formando un moncone ormai stabile.

Questa menomazione può rendergli sicuramente più difficile muoversi e cacciare in acqua, ma l'animale pare essersi adattato abbastanza bene, forse imparando a cacciare più vicino alle rive. Un segnale, ancora una volta, di quanto la natura sappia trovare nuove strade anche quando sembra davvero impossibile. E quell'alligatore a metà, ora virale sui social, è anche la dimostrazione vivente della capacità di saper resistere e andare avanti di molti animali selvatici.