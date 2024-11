Tre lupi entrano in una villa in Salento e portano via il cane: il video

Tre lupi entrano in una villetta in Salento portando via il cane che dormiva all'interno del giardino. La scena è stata ripresa in un video diventato virale sui social che mostra l'esatta dinamica dell'accaduto.

In Salento tre lupi sono entrati all'interno di una villetta portando via il cane che in quel momento stava dormendo all'interno del giardino. È successo a Specchia, in provincia di Lecce, dove le telecamere di sorveglianza hanno immortalato i 34 secondi impiegati dai lupi per portare a termine la predazione.

Il video diffuso sui social da un cittadino preoccupato, Rocco Scarcia, è diventato subito virale sui social. Mostra l'intera sequenza, avvenuta in piena notte. Prima due lupi entrano guardinghi nella villetta in Salento fino ad arrivare a un angolo cieco dove si trova la cuccia del cane, poco dopo li raggiunge un terzo. Alla fine, dopo quello che sembra un breve scontro, i tre lupi insieme catturano e portano via il cane.

Un caso precedente in Salento

Non è la prima volta che un episodio simile si verifica in Salento. Già ad agosto 2024 una coppia di lupi era entrata all'interno di una villetta di Santa Maria di Leuca, nel Leccese, per uccidere il cane di famiglia che si trovava in giardino. E prima ancora, a luglio, un altro cane era stato vittima di un attacco simile, in questo caso però si trovava all'esterno della sua abitazione.

La ripetizione di questi episodi sta generando paura in una comunità che non ha più memoria della presenza del lupo sul proprio territorio. Questa specie infatti dopo essere arrivata quasi sull'orlo dell'estinzione negli anni 70 è tornata a ripopolare l'areale dal quale era sparito. Molte persone si trovano quindi ad affrontare per la prima volta una situazione sconosciuta percepita come potenzialmente molto pericolosa.

Secondo gli esperti però la predazione dei lupi sui cani non deve essere messa in relazione con gli attacchi alle persone, poiché si tratta di episodi distinti.

Perché i lupi predano i cani

La predazione sui cani di per sé non è un campanello d'allarme relativo alla sicurezza pubblica, può essere indice però di una cattiva gestione degli animali da compagnia. Il lupo infatti è una specie opportunista estremamente adattabile e come tale si alimenta di tutto ciò che trova sul territorio, che siano animali d'affezione o d'allevamento.

Anche se la nostra specie distingue cani e gatti da altri animali come ovini e bovini, questi rientrano tutti nel grande gruppo degli animali domestici, e come tali sono percepiti dai lupi. In Salento è ormai consolidata da alcuni anni la presenza di circa 3 nuclei riproduttivi e tenendo conto di questi numeri le amministrazioni locali devono agire per prendere misure di prevenzione, affinché simili episodi non si verifichino.

Lo aveva spiegato il divulgatore ed esperto di conservazione del lupo, Marco Antonelli, commentando il fenomeno della predazioni di lupi su cani nella regione: «Questi episodi si possono prevenire con diverse azioni, la prima è l'attività di informazione al cittadino. Spesso basta custodire adeguatamente il proprio cane, soprattutto durante le ore notturne. A casa non deve mai essere tenuto alla catena, soprattutto in aree facilmente accessibili dall'esterno. Inoltre, sarebbe ideale tenere il cane in strutture sicure».