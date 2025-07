Tiktoker raccoglie una conchiglia al mare e scopre solo dopo di aver rischiato la vita: ecco perché

Una bellissima conchiglia raccolta durante una passeggiata in mare si è rivelata un potenziale pericolo mortale. Protagonista della vicenda è una giovane donna ignara di aver avuto tra le mani uno degli animali più velenosi del pianeta: la lumaca di mare Conus marmoreus, che può iniettare neurotossine letali anche per l'essere umano.

Screenshot da video di @beckyleeinoki via TikTok e una conchiglia di Conus marmoreus

Era una giornata di inizio giugno sulla costa di Okinawa, in Giappone e Beckylee Rawls, 29 anni, si aggirava tra le pozze di marea alla ricerca di conchiglie da aggiungere alla sua collezione. A un certo punto ne vede una particolarmente bella, con un disegno marmoreo lucente, e la raccoglie senza pensarci due volte. Quello che però Rawls non sapeva è che stava tenendo tra le mani uno degli animali velenosi più letali del pianeta: Conus marmoreus.

"Quando l’ho vista, ho pensato solo a quanto fosse bella. Non mi sono nemmeno resa conto che fosse viva", ha raccontato Rawls a Newsweek. "L'ho presa, l'ho osservata, l'ho anche scossa leggermente. Poi l'ho rimessa in acqua, pensando fosse solo una lumaca marina qualunque". A distanza di qualche ora, incuriosita dalla particolarità della conchiglia, Rawls ha cercato info in Rete ed è stato allora che ha scoperto la verità: aveva raccolto un mollusco predatore armato di un veleno potentissimo in grado di paralizzare – e persino uccidere – un essere umano.

Un pericolo letale nascosto nei mari: chi è Conus marmoreus

Conus marmoreus

I "coni" sono un genere di molluschi gasteropodi predatori appartenenti alla famiglia Conidae. Vivono dentro conchiglie a spirale e cacciano utilizzando un'arma tanto affascinante, quanto letale: un sorta di "dente" modificato a forma di arpione, la radula, che inietta un cocktail neurotossico direttamente nella preda. Le sostanze contenute in questo veleno agiscono in pochi minuti sul sistema nervoso, provocando paralisi. Alcune specie, tra cui proprio Conus marmoreus, sono potenzialmente letali anche per gli esseri umani.

Secondo alcuni studi, il veleno di un singolo individuo conterrebbe tossine sufficienti ad uccidere fino a 700 persone. E non esiste un antidoto. Nonostante ciò, il rischio di essere punti rimane fortunatamente è davvero molto basso. Le specie appartenenti al genere Conus – circa 500 diffuse soprattutto in mari tropicali e subtropicali – sono gasteropodi lenti e non aggressivi, ma soprattutto pungono solo se manipolati e infastiditi con insistenza. La maggior parte degli incidenti avviene proprio come nel caso di Rawls: per pura curiosità e inconsapevolezza.

La paura dopo il gesto: "Ho pensato di essere stata punta"

"Dopo aver scoperto cos'era, ho avuto paura per giorni. Pensavo che magari mi avesse punto senza che me ne accorgessi. Mi sono sentita improvvisamente vulnerabile", ha raccontato ancora Rawls, spiegando però di non aver mai avvertito alcun sintomo. Ma la lezione è arrivata forte e chiara. Ecco perché ha voluto condividere la sua esperienza su TikTok, con un video diventato virale che ha raccolto oltre 29 milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di commenti, molti dei quali esprimevano stupore e riconoscenza.

Anche alcuni biologi marini e appassionati della natura hanno commentato, sottolineando l'importanza di una regola semplice, ma fondamentale: mai toccare ciò che non si conosce. Beckylee Rawls non ha perso la sua passione per il mare, ma ha imparato una lezione fondamentale che vale per chiunque e non solo il spiaggia, ma dappertutto. La natura e la biodiversità sono meravigliose, ma vanno sempre trattate con rispetto e distanza. Anche una piccola conchiglia apparentemente innocuo può nascondere uno dei predatori più letali del pianeta.