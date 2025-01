Si apre a Mantova il processo per maltrattamento dell’elefantessa Bambi

Bambi, un’elefantessa di 54 anni, era stata sequestrata al Circo Busnelli Niuman durante la tappa nel Comune di Asola, in provincia di Mantova, il 9 marzo 2023. Secondo i Carabinieri Forestali di Asola che avevano eseguito l'operazione, l'animale aveva «poco spazio nel recinto». Successivamente il gip di Mantova aveva confermato il sequestro e il pachiderma non sarebbe dovuto essere più utilizzato per gli spettacoli, pur rimanendo nella disponibilità del circo.

Ora però finalmente è in sede processuale che si decideranno le responsabilità su come sia stata detenuta e se il divieto di "utilizzazione" sia stato seguito: è infatti iniziato il processo ai responsabili del circo Busnelli Niuman a Mantova.

Le accuse nei loro confronti rientrano nell'ipotesi di maltrattamento animale ma si aggiunge anche un'altra fattispecie: l'ipotesi di reato così come normato dall'articolo 343 del Codice Penale in cui si parla di "deterioramento delle cose sottoposte a sequestro". Nonostante l'obbligo a non farla partecipare a nessuno show, alcujne testimonianze arrivate alle autorità hanno riportato che Bambi era stata fatta esibire comunque durante un altro spettacolo che era avvenuto a Vicenza.

Il caso di Bambi aveva acceso e continua ad accendere i riflettori sull'utilizzo degli animali nei circhi. Lo spazio in cui era stata ritrovata era stato definito dalle Forze dell'ordine troppo piccolo rispetto alle sue dimensioni, tanto da causare dei comportamenti stereotipati nell'elefantessa, come camminare avanti e indietro e una forma poi di profonda apatia e non risposta agli stimoli esterni.

Il Parlamento italiano ha rinviato ad agosto scorso, ancora una volta, l‘attuazione della legge che vieta l'impiego di animali selvatici nei circhi. Tigri, elefanti, leoni e tutti i 2.000 animali che secondo le stime vivono sotto i tendoni del nostro Paese continueranno, almeno per un altro anno, ad esibirsi negli spettacoli itineranti.