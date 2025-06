Sembra una farfalla ma è un pericoloso parassita: cosa fare se lo vedi

La Lanterna maculata sembra una farfalla ma in realtà si tratta di una cicalina, un insetto invasivo che sta distruggendo le colture agricole negli USA, dove è arrivata nel 2011. A seguito dell’avvistamento in Spagna l'estate scorsa, cresce il timore di una sua diffusione anche in Italia. Ecco cosa fare se ne vedi una.

Sembra una farfalla ma in realtà si tratta di una cicalina, un tipo di insetto che si nutre di piante e può veicolare malattie dannose per le colture. È questo l'identikit della Lanterna maculata (Lycorma delicatula), la ricercata numero uno negli Stati Uniti che dopo essere stata avvistata anche in Spagna si teme che possa presto fare la sua comparsa in Italia, con gravi ripercussioni per il comparto agricolo.

Come emerge da uno studio pubblicato nell'estate del 2024 la Lanterna maculata è arrivata anche a Madrid, in Spagna, e l'ipotesi che una di queste estati possa essere avvistata anche nella Penisola sono reali, tanto che alcune amministrazioni regionali come la Lombardia hanno già attivato dei protocolli per fare fronte a una eventuale emergenza.

Emergenza Lanterna maculata negli Stati Uniti

La lanterna maculata è originaria della Cina e del Sud-Est Asiatico ma partire dagli anni Duemila si è diffusa anche in Corea del Sud e Giappone. A partire dal 2011 ha lasciato il continente asiatico per approdare sulle coste americane dove sta causando non pochi problemi sia ai parchi cittadini che alle comunità agricole.

Pur essendo innocua per persone e animali, questo parassita invasivo rappresenta una grave minaccia per alberi e piante. Ne indebolisce le difese naturali rendendoli vulnerabili ad altri parassiti e alle malattie.

Da quando è arrivato negli Stati Uniti si è diffuso costantemente lungo la costa orientale e nel Midwest fino a infestare 18 stati. Si è riprodotto con successo distruggendo i vigneti, luppolo, e alberi da legno, oltre ai grandi parchi come quello della città di New York. Quando si nutre, secerne un fluido appiccicoso e zuccherino che causa la fumaggine, un fungo che dà un effetto di fuliggine sulle foglie in grado di provocare gravi danni alle piante.

Lanterna maculata in Italia: quali sono i rischi

Il rischio di una simile infestazione anche in Italia preoccupa parecchio anche alla luce della pessima annata dello scorso anno, quando, secondo dati Istat sono stati registrati forti cali per la produzione di vino e frutta. In totale, il valore del comparto che comprende produzione agricola, silvicoltura e pesca nel 2023 ha toccato i 77 miliardi di euro, con il traino nelle regioni del Nord-ovest.

Proprio la Lombardia ha pubblicato sui suoi canali una guida per riconoscere l'insetto e aiutare le autorità nell'identificazione dei primi parassiti che questa estate, per la prima volta, potrebbero farsi vedere anche da noi.