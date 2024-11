“Se tu non torni” di Miguel Bosé è dedicata a un cane? La vera storia della canzone e il suo significato

Sono tanti i video dedicati a cani che non ci sono più, soprattutto su TikTok, il cui tappeto musicale è la canzone del cantante spagnolo uscita nel 1994. L'analisi dei testi in italiano e spagnolo ci aiuta a capire perché le persone hanno fatto questa associazione. Bosé aveva spiegato che era, in realtà, dedicata a suo padre.

Una foto di Bosé con i suoi cani che ha postato sul suo account Instagram, scrivendo: "Compleanno dei miei cani Max e Pancho. ❤️❤️ Già sei anni"



Miguel Bosé è ritornato sotto i riflettori non solo per le sue controverse dichiarazioni sull’alluvione a Valencia («Il cambiamento climatico non esiste») ma anche per un passaparola che gira da anni sui social e che adesso ha un ritorno di fiamma: «La canzone "Se tu non torni" è dedicata al suo cane che era morto».

E' uno di quegli evergreen che ogni tanto vengono riproposti e su TikTok soprattutto sono davvero tanti i video dedicati ai compagni canini che non ci sono più il cui tappeto musicale è il famoso brano del cantante spagnolo.

"Se tu non torni" porta la firma anche di Lanfranco Ferrario e Massimo Grilli e la prima stesura è stata appunto in italiano, mercato in cui ebbe subito successo con la partecipazione al Festivalbar come singolo di punta dell'album "Bajo el Signo de Caín" nel 1994. Poi arrivò la versione spagnola cantata insieme a Shakira nel 2007 dal titolo "Si tu non vuelves".

Il significato della canzone “Se tu non torni" di Miguel Bosè

In realtà, però, Bosé non ha scritto "Si tu non vuelves" per un cane ma in ricordo di suo padre. Nel suo libro "Storia segreta delle mie canzoni", infatti, il cantante ha parlato di quel brano che è diventato un successo internazionale e di come e quando è nato. Aveva appena saputo che un suo caro amico aveva perso il padre e empatizzando aveva voluto mettere su carta le parole che sentiva, pensando a cosa avrebbe provato lui se avesse perso il suo. Cosa che accadde, poi, tre anni dopo dalla scrittura di "Se tu non torni" quando Luis Miguel Dominguín, torero famoso in tutto il mondo, morì improvvisamente per un infarto.

Andando a scavare nel Web, l'associazione della canzone a un ipotetico cane di Bosè non trova alcuna fonte certa ma spuntano diversi post di persone che in varie piattaforme (Facebook, Quora, Reddit) hanno iniziato a far girare la voce. Bisogna precisare che questa interpretazione però può essersi generata dal fatto che il testo in italiano è diverso dal testo in spagnolo: nel primo c'è un chiaro riferimento al padre, ancora in vita al momento della stesura, e nel secondo invece compare un cane accanto alla persona che sta descrivendo le sue emozioni.

Miguel Bosé da piccolo con un cane (Credits: Getty Images)



Leggendo bene la canzone nella versione italiana, poi, la sensazione che può scaturire a chi vive con un cane e sa bene quanto sia profondo il dolore di perderlo, è proprio quella di pensare che il cantante l'abbia dedicata a un suo compagno a quattro zampe, considerando anche che è cresciuto con la mamma Lucia Bosé e il padre sempre insieme ai cani ed è tuttora un amante degli animali e che spesso ha parlato proprio del suo rapporto con "il miglior amico dell'uomo".

Miguel Bosé da piccolo con i genitori e il cane di famiglia (Credits: Getty Images)



In particolare è molto evocativo della relazione con un cane il passaggio in cui Bosé canta: "Se tu non torni non torneranno i bei tramonti e resterò con me a contemplare la sera che era cosi bella quando ci correvi con il profumo d'erba che tu respiravi, era cosi grande se l'attraversavi e non finiva mai".

il testo in italiano e il testo in inglese

e tu non torni

non tornerà neanche l'estate

e resteremo qui io e mia madre

a guardare la pioggia. Se tu non torni

non torneranno neanche le rondini

e resteremo qui io e mio padre

a guardare il cielo. Se tu non torni

non tornerà nemmeno il sole

e resteremo qui io e mio fratello a guardare la terra…

…Che era così bella quando ci correvi

con un profumo d'erba che tu respiravi

era così grande se l'attraversavi e non finiva mai. Così stanotte voglio una stella a farmi compagnia

che ti serva da lontano ad indicarti la via

così amore amore amore, amore dove. sei?

Se non torni non c'è vita nei giorni miei. Se tu non torni

non torneranno i bei tramonti

e resterò con me a contemplare la sera…

…Che era così bella quando ci correvi

con un profumo d'erba che tu respiravi

era così grande se l'attraversavi e non finiva mai. Così stanotte voglio una stella a farmi compagnia

che ti serva da lontano ad indicarti la via

così amore amore amore, amore dove sei?

Se tu non torni non c'è vita nei giorni miei