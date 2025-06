Se il gatto arriccia la schiena, potrebbe avere questa rara sindrome: la veterinaria spiega cos’è l’iperestesia felina

L'iperestesia felina, nota anche come sindrome del gatto nervoso, è una patologia neuromuscolare che si manifesta con corse frenetiche e apparentemente immotivate che si accompagnano all'arricciamento della pelle della schiena. Proprio quest'ultima caratteristica le è valso anche il nome di rolling skin, come spiega la veterinaria Eva Fonti.

Cos'è l'iperestesia felina?

L'iperestesia felina, anche nota con il nome di rolling skin, è una patologia neuromuscolare molto rara. Prende il nome dal tipico arricciamento della pelle della schiena che provoca una sorta di "onde" sulla parte dorsale del mantello. Si accompagna a sintomi neurologici che spesso possono essere confusi con problemi comportamentali.

Alcune razze o particolari categorie di gatti sono più esposte di altre?

Proprio perché non è abbastanza studiata e conosciuta a livello scientifico non possiamo escludere determiniate categorie. Tuttavia, anche se potenzialmente può manifestarsi in tutti i gatti, col tempo sta emergendo una predisposizione in alcune razze di gatti orientali, come il Burmese e il Persiano.

Quali sono i sintomi caratterizzano questa sindrome?

I sintomi sono molto vari. Il più tipico, che è anche quello da cui prende il nome la sindrome, è l'arricciamento dei muscoli della schiena. In questi casi è possibile notare un evidente "arricciamento" della pelle e pelo dovuto alla contrazione dei muscoli sottostanti. Altri sintomi sono la dilatazione pupille, la tendenza a fissare il vuoto, leccare il pavimento, e tutta una serie di movimenti stereotipati e tic tipici di una grande varietà di disturbi neurologici.

Cosa provoca la sindrome dell'iperestesia felina?

Sappiamo che c'è una componente genetica unita a fattori ambientali, perché spesso emerge in contesti di stress, ma l'eziologia non è ancora chiara. Anche se sappiamo che c'è una base genetica studiarla è molto difficile perché spesso viene confusa con problemi comportamentali o legati al semplice stress. Le persone tendono a ignorare le patologie neurologiche o muscolari sottostanti ad alcuni comportamenti anomali, questo rende difficile individuare la sindrome e quindi risalire a una causa scatenante.

Come si cura un gatto con l'iperestesia felina?

Non esiste una cura. Esistono dei farmaci che agiscono sulla sintomatologia come anti depressivi e anti epilettici. Alcuni professionisti consigliano poi calmanti a base di triptofano. In generale il veterinario in presenza di una sospetta iperestesia felina lavora per esclusione di altre patologie, come quelle nervose e le sindrome epilettiche. L'umano di riferimento intanto può evitare di stressare il gatto ed effettuare checkup per valutare la salute in generale del suo amico felino.