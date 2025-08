Scarafaggi e umani hanno più cose in comune di quanto pensiamo: in “dolce attesa” anche loro dormono di più

Riposare fa bene a tutti, scarafaggi compresi. Soprattutto, poi, se si è in dolce attesa. Ebbene sì, uno studio dell'Università di Cincinnati pubblicato sul Journal of Experimental Biology ha reso noto il lavoro svolto da alcuni ricercatori che hanno osservato il comportamento di alcune blatte, i Diploptera punctata: quando le femmine sono gravide hanno bisogno di dormire di più, proprio come accade nella nostra specie alle donne. I biologi hanno anche scoperto che anche dopo il parto il riposo è fondamentale per lo sviluppo corretto dei piccoli.

Gli scarafaggi del Pacifico – endemici in Australia, Myanmar, Cina, Figi, Hawaii e India – sono una delle poche specie di scarafaggio viviparo, ovvero il cui sviluppo embrionale avviene all'interno dell'organismo materno e che utilizza le proteine del latte per nutrire i neonati. La gravidanza dura 3 mesi e la gestazione avviene in una sacca di covata.

I biologi hanno dunque monitorato i cambiamenti nelle femmine una volta gravide e notato che i disturbi del sonno danneggiano lo sviluppo dei figli, prolungandone anche la gestazione e interferendo con la produzione di latte: cosa che non avveniva invece nelle blatte che dormivano di più.

"Esaminando il comportamento di ricerca di cibo, i maschi e le femmine non gravide emergevano più spesso e si allontanavano più lontano dal rifugio rispetto alle femmine gravide, suggerendo una riduzione del comportamento a rischio nella fase avanzata della gravidanza", hanno scritto gli esperti nel paper sottolineando i differenti comportamenti e aggiungendo che "esistono numerose correlazioni tra gravidanza e sonno negli esseri umani, quindi siamo entusiasti di scoprire di più su questo insetto modello".