22 Ottobre 2025
17:04

Rosalia alpina: il coleottero più bello d’Europa si è stabilito anche in Italia

Nel bosco di Castelvecchio, in Alto Adige, è stata scoperta nell’estate 2025 una popolazione stabile del rarissimo coleottero Rosalia alpina. Oltre 50 esemplari confermano che la specie, considerata scomparsa in Alto Adige, si riproduce qui stabilmente.

di Maria Neve Iervolino
Rosalia alpina nei Boschi di Caldaro (Foto di Annamaria Pernstich)

Nell’estate del 2025 è stata scoperta nel bosco di Castelvecchio, a Caldaro, una popolazione stabile del rarissimo cerambice alpino Rosalia alpina, uno dei coleotteri più grandi e belli d'Europa. Negli anni scorsi, sempre in Alto Adige erano già stati osservati singoli esemplari dalla inconfondibile livrea di colore azzurro, ma ora è certo: il cerambice alpino ha trovato qui un habitat permanente e si sta riproducendo.

La Rosalia alpina si trasferice in Alto Adige: ecco dove avvistarla

Nel bosco di Castelvecchio sono stati documentati oltre 50 esemplari di questa specie altamente protetta, un dato eccezionalmente raro. “Questo ritrovamento dimostra che il bosco di Castelvecchio è in buona salute e possiede un’elevata biodiversità”, spiega l'entomologo Fausto Leandri.

Con le sue ali di un azzurro brillante e le lunghe antenne ad anelli neri, il cerambice alpino è tra i più grandi e affascinanti coleotteri d’Europa. In Alto Adige era considerato scomparso da tempo. La popolazione ora confermata a Caldaro si trova al limite settentrionale del suo areale di distribuzione in Italia, in Trentino, infatti, non ne è ancora stata accertata la presenza.

Questa importante scoperta è il risultato delle ricerche congiunte dell’entomologo Leandri, delle associazioni Unser Wald – Il nostro bosco; del WWF Trentino-Alto Adige/Südtirol; dell’Associazione Biologi dell’Alto Adige,e del monitoraggio scientifico di Eurac Research.

Tutelare i vecchi faggeti per proteggere la rara Rosalia alpina

Le osservazioni sono state ufficialmente comunicate alle autorità competenti dal WWF Trentino-Alto Adige/Südtirol e dall’associazione Unser Wald, con l'obiettivo di porre sotto tutela speciale il faggeto sopra Caldaro, proprio per garantire la sopravvivenza di questa specie minacciata a livello europeo. I vecchi faggeti e i tronchi in decomposizione, infatti, costituiscono l’habitat vitale per le larve del cerambice alpino, ed eventuali interventi programmati, come la costruzione di bacini di accumulo idrico nell’area interessata, secondo esperti e attivisti potrebbero mettere in pericolo questo ecosistema delicato.

"Questo ritrovamento è un forte segnale del valore ecologico del bosco di Castelvecchio – sottolinea Aaron Iemma, presidente del WWF Trentino-Alto Adige/Südtirol – Conferma che in Alto Adige esistono ancora foreste naturali di grande pregio – che meritano la massima protezione".

Anche Anna Maria Ramoser, presidente dell’associazione Unser Wald – Il nostro Bosco, aggiunge: "Il fatto che il cerambice alpino si riproduca qui è un importante risultato per la tutela della natura e ci richiama alla responsabilità di preservare questo patrimonio naturale – per noi e per le generazioni future".

