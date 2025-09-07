Registra il cane al seggio elettorale e lo fa votare due volte

In California una donna ha registrato il suo cane come elettore e lo ha fatto votare per ben due volte, l'ultima mentre l'animale era già morto. Scoperta dalle autorità, ora rischia fino a sei anni di carcere.

Una donna è riuscita a registrare il proprio cane e a farlo votare due volte. Sembra incredibile ma è successo in California, nella contea di Orange, dove la cagnolina Maya ha ricevuto per ben due volte le sue schede elettorali via posta.

La storia del cane che ha votato due volte

Laura Lee Yourex, 62 anni, residente a Costa Mesa, è stata accusata di aver fatto registrazione illegalmente la sua cagnolina, Maya Jean Yourex, e di averla fatta votare. Secondo quanto comunicato dall’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Orange, contro di lei sono stati formulati cinque capi d’accusa, tra cui falsa testimonianza, uso di documenti falsi, voto non autorizzato e iscrizione di un soggetto inesistente tra gli aventi diritto. Ora rischia fino a 6 anni di reclusione.

Il meccanismo escogitato da Yourex è venuto a galla grazie alle verifiche svolte dopo il voto. La donna aveva fatto arrivare per posta una scheda elettorale intestata al cane in occasione delle elezioni per la revoca del governatore nel 2021, e un’altra durante le primarie del 2022. Nel primo caso, la scheda è stata inserita nel conteggio ufficiale, mentre la seconda è stata respinta dai funzionari.

La vicenda sarebbe però passata sotto silenzio se nell’ottobre dello scorso anno la stessa Yourex non avesse pubblicato sui social una foto che mostrava il collare di Maya accanto a una scheda elettorale recapitata a nome dell’animale. La foto era accompagnata da una didascalia che ironicamente spiegava che la cagnolina, pur essendo morta, continuava a ricevere materiale per votare.

Le autorità non hanno specificato in che modo siano stati espressi i voti o a quale partito siano stati destinati. Tuttavia, se giudicata colpevole di tutti i reati contestati, la donna rischia fino a sei anni di reclusione.

Come ha fatto una donna a registrare il proprio cane per farlo votare

Il sistema elettorale statunitense prevede che ogni cittadino si registri prima di poter votare. Non si tratta di un’iscrizione automatica: occorre compilare un modulo con i propri dati personali, le preferenze di partito e una dichiarazione sotto giuramento della cittadinanza americana. In California, la procedura è relativamente semplice e non richiede la presentazione di un documento di identità o di una prova di residenza per partecipare alle consultazioni statali. Diverso è il discorso per le elezioni federali, dove i cittadini devono invece fornire elementi che attestino la residenza e la validità della registrazione.

Questo sistema in teoria mira a rendere il voto più accessibile, tuttavia la mancanza di controlli può rendere possibili abusi come quello perpetrato da Yourex.