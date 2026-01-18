Quali sono le specie di tartarughe di terra più comuni: quanto crescono e come riconoscere le testuggini

Le cosiddette "tartarughe di terra" si chiamano in realtà testuggini, e compongono la grande famiglia dei testudinidi. Nel mondo esistono molte specie diverse, adattate a climi e ambienti anche molto lontani tra loro: dalle praterie aride dell'Asia centrale alle savane africane, fino alla nostra macchia mediterranea. Alcune di queste vivono anche in natura e in Italia, come la testuggine di Hermann, mentre altre sono molto diffuse e allevate anche in casa come animali da compagnia.
Quasi tutte le testuggini, però, sono oggi in declino o minacciate di estinzione a causa della distruzione degli habitat, del bracconaggio e del commercio illegale. Proprio per questo la loro detenzione e vendita è rigorosamente regolamentata, per esempio dalla CITES, la convenzione internazionale che tutela il commercio le specie a rischio.
In tanti – appassionati e non – amano questi rettili, li allevano o vorrebbero acquistarne uno, ma bisogno sempre ricordare che si tratta di animali selvatici e non domestici, anche se nati e cresciuti in cattività. Il loro dovrebbe essere in natura, non in un terrario o in un giardino. Tuttavia, anche a causa della loro incredibile longevità, tante testuggini continuano a spostarsi tra una casa e l'altra, hanno bisogno di essere adottate e dovranno continuare a vivere tra le mura domestiche.
Conoscerle meglio è il primo passo per rispettarle e dare loro le migliori condizioni di vita possibili.
Le specie più comuni di tartarughe terrestri
Nel mondo esistono circa 50 specie di testuggini, diffuse praticamente in tutti continenti a eccezione di Australia e Antartide. Quelle allevate in cattività sono però relativamente poche, perlomeno tra i non esperti, ma comunque ognuna con una storia naturale, caratteristiche ed esigenze diverse. Vediamole quindi un po' più da vicino.
La testuggine di Hermann
La testuggine di Hermann (Testudo hermanni), originaria dei paesi che affacciano sul Mediterraneo, è l'unica specie autoctona in Italia, anche se a causa delle ripetute immissioni di individui arrivati da altri paesi o fuggiti dalla cattività, è difficile capire quanto e dove fosse diffusa originariamente. È anche quella probabilmente più diffusa in cattività.
Ha un carapace giallo e nero molto contrastato, coda con una tipica punta cornea e può vivere mediamente tra i 50 e gli 80 anni, anche se talvolta in cattività supera questa soglia. Può crescere anche oltre i 20 centimetri di lunghezza. La popolazione italiana, presente anche sulle isole principali, è frammentata e in declino a causa delle alterazioni dell'habitat.
La testuggine greca
La testuggine greca (Testudo graeca), diffusa in Africa del nord, Medio Oriente e Europa meridionale, è presente e ormai naturalizzata anche in Sardegna e con altre piccole popolazioni sparse per l'Italia. È una specie molto variabile, con popolazioni e sottospecie diverse per forma e colore, alcune molto simili alle testuggini di Hermann, con cui può anche incrociarsi.
Anche le dimensioni sono simili, fino anche a 30 centimetri di lunghezza, così come l'aspettativa di vita, che può superare gli 80 anni. Una caratteristica utile per riconoscerla è la presenza di tubercoli cornei (piccoli "speroni") sulle cosce posteriori, ma anche l'assenza di "astuccio" sulla punta della coda e la presenza di una sola piastra del carapace sopracaudale.
La testuggine marginata
La testuggine marginata (Testudo marginata) è la più grande delle specie europee. Originaria di Grecia e Balcani, è stata storicamente introdotta anche in Sardegna, dove è ormai naturalizzata e piuttosto diffusa. Si distingue facilmente dalle altre per il colore scuro e per il carapace, che nella parte posteriore si allarga verso l'esterno, formando una sorta di "gonna".
Può essere lunga anche oltre 40 centimetri e vivere persino più di 100 anni, anche perché è una delle specie più robuste e resistenti tra tutte quelle europee, in grado di vivere anche sin zone collinari e quasi montane. Le altre due specie "italiane", invece, sono più tipiche della Macchia Mediterranea.
La testuggine di Horsfield
La testuggine di Horsfield (Testudo horsfieldii), conosciuta anche come testuggine russa o delle steppe, non è presente in Italia ed è diffusa tra le praterie dell'Asia centrale. È caratterizzata da un carapace arrotondato e schiacciato, con una colorazione che varia dal giallo, all'ocra e all'olivastro a seconda della provenienza geografica.
Dimensioni e aspettativa di vita sono paragonabili a quelle di T. graeca ed T. heramnni (anche se mediamente tende a essere leggermente più piccola), ma a differenza di queste specie ha quattro dita invece di cinque sulle zampe anteriori. È molto diffusa in cattività per via della sua resistenza.
La testuggine africana
La testuggine africana (Geochelone o Centrochelys sulcata) è la terza testuggine più grande al mondo, dopo quelle giganti delle Galápagos e delle Seychelles. Ha un carapace lungo fino a 90 centimetri e può pesare anche oltre 100 kg. È una specie afrotropicale, diffusa in natura in Ciad, Etiopia, Mali, Mauritania, Niger, Senegal e Sudan.
Spesso viene acquistata quando è molto piccola, senza considerare le dimensioni enormi che può raggiungere col passare del tempo. Non è per nulla adatta alla vita domestica e richiede tanto spazio e condizioni molto difficili da replicare in cattività.
Come riconoscere le tartarughe di terra: cosa osservare
Distinguere le diverse specie di testuggini, non è sempre facile, soprattutto quando sono giovani e molto piccole. Forma, dimensione e colore del carapace, per esempio, sono molto variabili e spesso sovrapponibili tra alcune specie. Nessun singolo dettaglio, inoltre, spesso basta per un occhio inesperto e spesso occorre osservare più caratteri insieme. Proviamo però a fare un po' di chiarezza, partendo dalla specie più semplice da identificare: la testuggine marginata.
La marginata, come detto, ha il carapace che nella parte posteriore è piatto e allungato a formare, appunto, un margine. Nessuna delle altre specie più comuni ha questa caratteristica, che unita spesso alle dimensioni notevoli e al colore molto scuro e uniforme – praticamente nero – rende questa testuggine facilmente riconoscibile. La testuggine di Horsfield, invece, potrebbe confondersi con la greca e quella di Hermann, ma tendenzialmente è più gialla e, soprattutto, ha solo quattro dita sulle zampe anteriori.
Più complicato. invece, è distinguere una testuggine greca da quella di Hermann. Dimensioni, forma e colori sono praticamente sovrapponibili quasi al 100%, ma anche ci sono alcuni dettagli che posso aiutare a riconoscerle. Innanzitutto, la coda: la punta della hermanni è coperta da un astuccio corneo, assente nella greca; poi occorre guardare le piastre del carapace che si trovano sopra la coda: sono due nella testuggine di Hermann, una sola nella greca; infine, gli speroni sulle zampe posteriori: assenti (quasi sempre) nella hermanni.
Di cosa hanno bisogno le tartarughe di terra: cura e alimentazione
Innanzitutto, va ribadito ancora una volta un concetto molto importante: le testuggini sono animali selvatici, non domestici, e dovrebbero vivere libere nei loro habitat naturali. Inoltre, chi ne ha una regolarmente detenuta o adottata perché abbandonata o per altre ragioni, deve sapere che non sono animali semplici, come invece si tende troppo spesso a considerare questi animali e altri rettili.
Hanno bisogno di spazi all'aperto, esposizione al sole, temperature adeguate, possibilità di scavare e una dieta complessa, non solo a base di lattuga. L'alimentazione deve essere basata quasi esclusivamente su erbe selvatiche ricche di fibre (tarassaco, piantaggine, malva), evitando molta frutta e cibi industriali. Naturalmente, ogni specie ha delle esigenze specifiche e riassumerle qui sarebbe impossibile.
Ciò che occorre sapere per chi ha o sta per adottare una tartaruga è: informatevi, consultate un veterinario esperto e valutate attentamente se e come potete garantire all'animale tutto ciò di cui ha bisogno, al di là della passione o della curiosità verso questi rettili. Una gestione sbagliata può causare gravi problemi di salute, come malformazioni del guscio o disturbi metabolici. Prendersi cura di una testuggine, inoltre, significa assumersi una responsabilità che dura decenni, spesso più di una vita umana. Fatelo con estrema consapevolezza.