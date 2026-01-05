Perché la il cane fa cacca subito dopo aver mangiato: cos’è il “riflesso gastrocolico” e perché non deve preoccuparci

Dopo aver mangiato è del tutto normale che il cane faccia cacca. Accade negli adulti e specialmente nei cuccioli per l'attivazione di un processo fisiologico che controlla anche la peristalsi e attraverso il cosiddetto riflesso gastrocolico.

È del tutto normale che un cane faccia la cacca poco dopo aver mangiato. Questo comportamento può sembrare strano o persino problematico agli occhi di noi umani quando diventa sistematico, ma si tratta in realtà di una risposta naturale e fisiologica. Mentre il cane mangia, si attivano infatti processi interni che controllano anche la peristalsi, attivando il riflesso gastrocolico, ovvero il movimento muscolare che spinge il cibo lungo il tratto gastrointestinale, e l'espulsione delle feci.

Questo meccanismo serve a lasciare spazio per il cibo appena ingerito. Naturalmente, nei cani adulti abituati a farla fuori, la situazione è più flessibile e variabile e imparano facilmente a trattenere la cacca in attesa della passeggiata. Nei cuccioli, invece, può accadere con maggiore frequenza, anche perché la loro digestione è più rapida e non hanno ancora il pieno controllo delle proprie funzioni fisiologiche.

Cos'è il riflesso gastrocolico dei cani

Uno dei principali responsabili di questo comportamento è il cosiddetto riflesso gastrocolico. Si tratta di un riflesso fisiologico che controlla i movimenti del tratto gastrointestinale durante il pasto. Quando il cane mangia, lo stomaco si distende, inviando segnali al colon per accelerare la sua attività. Questo incremento delle attività nel colon è ciò che stimola poi il rilascio delle feci poco dopo aver mangiato.

Il riflesso gastrocolico è una risposta essenziale che serve a garantire che il tratto gastrointestinale possa gestire più efficacemente il nuovo cibo appena ingerito. In pratica, aiuta a liberare spazio nel tratto digestivo attraverso il controllo della peristalsi e l'espulsione delle feci. Solitamente, un cane fa infatti la cacca entro circa 30 minuti dopo aver mangiato, a condizione che possa farla, naturalmente. Altrimenti la trattiene.

Cosa succede ai cuccioli

Nei cuccioli, questo fenomeno può essere ancora più pronunciato. La loro digestione è molto più veloce rispetto a quella dei cani adulti e non hanno ancora sviluppato pienamente l'autocontrollo sulle proprie funzioni corporee. Questo significa che i cuccioli fanno la cacca molto più spesso durante il giorno, incluso dopo aver consumato i pasti. Quando sono molto piccoli, infatti, non solo hanno un processo digestivo più rapido, ma anche meno autocontrollo.

Con il tempo e la crescita, un cane impara poi facilmente a sincronizzare i propri bisogni fisiologici con la routine quotidiana, che naturalmente coincide quasi sempre con il momento della passeggiata. Tuttavia, è fondamentale ricordare che ogni cane è un individuo unico e il modo e i tempi con cui fa la cacca, possono variare molto in base allo stato di salute, all'età, alla dieta e alle abitudini personali.