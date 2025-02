Perché il 17 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Gatto in Italia

Oggi 17 febbraio in Italia si celebra la Giornata nazionale del Gatto. La scelta della data non è casuale ma ha un significato ben preciso legato alla numerologia e all'astrologia.

Ogni anno, il 17 febbraio, in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, un’occasione per celebrare gli animali amati da milioni di persone. La scelta della data non è casuale, ma ha un significato ben preciso legato alla simbologia del numero 17 e al mese di febbraio, considerato da sempre il mese dei gatti e delle streghe.

L’iniziativa è nata nel 1990 da un’idea della giornalista Claudia Angeletti, che scriveva per la rivista Tuttogatto. Lanciò un sondaggio tra i lettori per scegliere il giorno più adatto a celebrare il gatto in Italia. La proposta vincente venne dalla signora Oriella Del Col, appassionata di gatti che individuò nel 17 febbraio la data perfetta.

Perché la Giornata del Gatto si festeggia proprio il 17 febbraio

La scelta del 17 febbraio è legata a motivi simbolici e culturali. Il numero 17 nella tradizione popolare è spesso associato alla sfortuna e nella sua scrittura romana, XVII, può essere riorganizzato come "VIXI", che in latino significa "ho vissuto", un richiamo alla morte. Inoltre, anche in altre culture il 17 è considerato un numero magico.

Anche il mese di febbraio non è stato scelto a caso: è il mese dell’Acquario, il segno zodiacale legato alla libertà e all’indipendenza, caratteristiche tipiche dei gatti. Inoltre, febbraio è storicamente associato alle streghe, e il gatto, soprattutto quello nero, è sempre stato il loro compagno per eccellenza nelle leggende popolari.

Questa prossimità al mondo della magia e dell'occulto nei secoli ha affascinato un gran numero di scrittori, artisti e poeti. Questa giornata è quindi un’occasione anche per celebrare anche il segno che i gatti hanno lasciato nell'arte e nella cultura.

Aforismi sui gatti: le frasi più belle dedicate ai nostri amici felini

Nel corso della storia, molti artisti hanno dedicato pensieri e aforismi ai gatti dimostrando quando siano una fonte inesauribile di ispirazione. Ecco alcune delle frasi più belle: