Perché agli orsi piace tanto il miele: come se lo procurano e di cos’altro si nutrono

Il fatto che agli orsi piaccia molto il miele è ormai quasi un luogo comune, eppure è proprio vero. Ne sono attratti principalmente per la sua dolcezza e rappresenta un'importante fonte di proteine per gli orsi. Tuttavia, non è l'unico alimento della loro dieta: gli orsi si nutrono anche di tuberi, bacche, noci, ghiande e altri mammiferi.

Se volete sapere se davvero gli orsi vanno matti per il miele, la risposta è sì! Ne sono molto attratti, e quando lo scovano non si limitano al dolce nettare, ma ingeriscono anche le api e, soprattutto, le larve all’interno dell’alveare! Perché li mangiano così volentieri? Perché sono dolci e perché rappresentano un'importante fonte di proteine per loro. Si dice che una volta che un orso ha assaggiato il miele e le larve sia quasi impossibile tenerlo lontano.

Di solito è difficile proteggere le arnie dall'attacco dell'orso, quindi molto spesso l’unico sistema davvero efficace è spostarle. Tutte le specie, dagli Orsi bruni ai Grizzly, se possono si nutrono di miele. Una specie, in particolare, si è persino meritata un appellativo inequivocabile. Parliamo dell’Orso malese (Helarctos malayanus), il più piccolo degli orsi, che oltre ad essere noto come “orso del sole”, per via della tipica macchia giallo-arancio a forma di “U” riconoscibile sul petto, è anche chiamato "orso del miele".

Helarctos malayanus.



Come fanno gli orsi a procurarsi il miele

Molto spesso gli orsi si possono incontrare segni profondi sui tronchi degli alberi, squarci lasciati dagli orsi per fare razzia di nidi di api (Apis cerana) o di bombi (Bombus spp.). Raggiunto il nido, danno inizio alla mangiata.

Gli orsi spesso vengono punti dalle api mentre banchettano, perché le adulte cercano di proteggere l’alveare. Non sempre gli insetti riescono nel loro intento però: certo, se arrivano al muso, agli occhi o alle orecchie, fanno male. Il resto del corpo è più difficile da lesionare, per via della folta pelliccia e della spessa pelle. Poi, una volta che gli orsi ottengono il favo, spesso scappano per mangiarlo lontano, e poi si scrollano di dosso le api.

Cos'altro mangiano gli orsi

La dieta degli orsi è comunque molto varia. Si nutrono di tuberi e bacche, come i mirtilli, i ribes e i lamponi, e di frutti degli alberi. Girano intorno alle piante, aspettando che i loro questi cadano, ma se serve li raggiungono rizzandosi sugli arti posteriori. Le noci e le ghiande sono un importante alimento calorico. Alcuni orsi, poi, si nutrono di altri mammiferi, pesci e carogne, e talvolta anche della nostra immondizia. I panda sono noti per mangiare le foglie, i germogli e gli steli di bambù, ma non sono erbivori puri, perché a volte cacciano i piccoli roditori. Anche gli orsi Grizzly sono noti per mangiare carne, ma la loro dieta, in realtà, è composta per circa il 75% da materiali vegetali.

