Per la strada spunta un cervo fluorescente: “È un animale domestico”, ma è Illegale

Un cervo senza corna e dipinto con la scritta fluorescente “animale domestico” appare in Pennsylvania: è stato addomesticato illegalmente e poi abbandonato.

Il cervo con la scritta "pet" dipinta sul fianco (Foto del dipartimento di Polizia di Cornwall Borough)



Sabato 29 novembre un cervo maschio senza corna è comparso per le strade di West Cornwall Township, un sobborgo della contea di Lebanon, in Pennsylvania. Non era però un semplice cervo: era dipinto con vernice fluorescente sui fianchi e aveva addosso la scritta "pet", "animale domestico".

Come se non bastasse era estremamente confidente verso le persone e cercava di farsi accarezzare dai passanti, proprio come se fosse un animale domestico. Lo strano incontro con il cervo fluorescente ha lasciato i residenti senza parole e li hanno indotti a chiamare le Forze dell'ordine che in breve tempo hanno risolto il mistero del cervo fluorescente.

Perché c'era un cervo fluorescente con la scritta "animale domestico" in strada

Il cervo con la scritta fluorescente era estremamente confidente verso le persone



Il cervo che il 29 novembre ha lasciato attonita la piccola comunità di West Cornwall aveva una scritta arancione fluorescente dipinta apparentemente con una bomboletta spray che recitava: "animale domestico". All'apparenza sembrava uno scherzo ma l'atteggiamento del cervo raccontava un'altra storia. Pur appartenendo a una specie selvatica, quindi diffidente per natura nei confronti dell'essere umano, quel cervo aveva un atteggiamento estremamente amichevole e confidenziale nei confronti delle persone, come se fosse abituato.

Non aveva paura di nessuno e si comportava come se volesse essere accarezzato dall'agente arrivato sul posto e non è scappato neanche quando sono state attivate le sirene dell'auto della polizia. Il cervo è rimasto lì per circa 45 minuti prima di andarsene spontaneamente.

Successivamente un guardiacaccia dello Stato è intervenuto spiegando che probabilmente qualcuno lo aveva cresciuto e addomesticato e che probabilmente lo aveva abbandonato quando era diventato troppo grande. L'uomo misterioso avrebbe quindi applicato la vernice spray per proteggerlo dai cacciatori.

Il problema è che avere un cervo come animale domestico è illegale in Pennsylvania, e può creare anche numerosi problemi di sicurezza, come si è visto con la recente vicenda di Jodi Proger che aveva provato ad addomesticare il cervo che poi l'ha uccisa.

Che differenza c'è tra un animale domestico e uno selvatico

La differenza tra animale domestico e animale selvatico non riguarda il semplice fatto di vivere accanto all’uomo, ma è il risultato di un lungo processo evolutivo. Le specie domestiche, come cane, gatto, maiale, hanno attraversato migliaia di anni di selezione, durante i quali gli individui ritenuti più adattabili alla presenza umana sono stati favoriti nella riproduzione.

La domesticazione è quindi un fenomeno che coinvolge l’intera specie e porta a modificazioni ereditarie che riguardano ogni aspetto dell'animale: dall'aspetto al carattere. Non è sufficiente prendere un singolo esemplare e crescerlo in casa perché diventi “domestico”: appartiene comunque a una specie selvatica di cui conserva i bisogni e gli istinti.

Un animale selvatico, anche quando appare mansueto, conserva istinti legati alla sopravvivenza e per questo l’idea di trasformare un individuo selvatico in un compagno può essere molto pericoloso, anche quando lo si cresce da cucciolo. Addomesticare un singolo esemplare non modifica la sua appartenenza a una specie selvatica.