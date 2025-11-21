Orso grizzly attacca una scolaresca in gita in Canada: undici feriti, di cui due gravi

Un orso grizzly ha attaccato una scolaresca in gita a Bella Coola, in Canada: undici feriti tra studenti e insegnanti, due gravi. Scuola chiusa e ricerche dell’animale ancora in corso.

La scolaresca si è imbattuta nell’orso durante un’escursione. Undici persone tra bambini e insegnanti sono state ferite, due delle quali in condizioni gravi



In Canada, un orso grizzly ha aggredito una scolaresca in escursione lungo un sentiero nei boschi. È accaduto a Bella Coola, una piccola comunità del popolo indigeno Nuxalk della Columbia Britannica. Undici persone tra bambini e insegnanti sono state ferite, due delle quali in condizioni gravi. Le autorità locali hanno invitato i residenti a restare in casa mentre proseguono le ricerche dell’animale, che ogni probabilità verrà abbattuto.

La ricostruzione dell'attacco su un sentiero di montagna

Il gruppo stava percorrendo un sentiero quando il grizzly sarebbe comparso all’improvviso, causando il panico tra gli studenti e gli accompagnatori



Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia canadese, l'attacco si è verificato durante una gita scolastica organizzata dall'Acwsalcta School, un istituto indipendente di Bella Coola, circa 700 chilometri a nord-ovest di Vancouver. Il gruppo stava percorrendo un sentiero quando il grizzly sarebbe comparso all'improvviso, causando il panico tra gli studenti e gli accompagnatori.

Nella concitazione, gli insegnanti avrebbero utilizzato lo spray anti-orso per tentare di allontanare l’animale. Alcuni bambini, però, sono anche rimasti intossicati dalle sostanze irritanti contenute nello spray, mentre l'orso continuava a colpire. Una madre ha raccontato al Guardian che diversi membri del gruppo avrebbero cercato di frapporsi tra l'animale e i più piccoli, ma uno degli insegnanti è stato raggiunto e ferito in modo serio. L'uomo è stato trasferito in elicottero in un ospedale specializzato.

Le autorità della Columbia Britannica, in un avviso diffuso sui social, hanno invitato la popolazione a rimanere distante dalle zone boschive e dall'autostrada, precisando che "gli agenti sono armati" e impegnati nelle ricerche. Al momento l'orso non è ancora stato trovato. La scuola ha annunciato la chiusura dell’istituto nei prossimi giorni e l’attivazione di un servizio di supporto psicologico per studenti, famiglie e personale scolastico coinvolto.

Perché l'orso ha attaccato la scolaresca?

Un incontro ravvicinato a sorpresa può spaventare un orso, che può percepire le persone come una minaccia e reagire in modo aggressivo



Gli accertamenti sono ancora in corso e non è possibile stabilire con certezza cosa abbia innescato l'attacco. Gli esperti di fauna selvatica ricordano però che, in questo periodo dell'anno, i grizzly sono particolarmente attivi e si muovono molto alla ricerca di grandi quantità di cibo per accumulare energia in vista del letargo. È possibile che l'orso si sia imbattuto accidentalmente nella scolaresca mentre perlustrava l'area.

Un incontro ravvicinato può sorprendere o spaventare l'animale, che in questi casi può percepire le persone come una minaccia e reagire in modo aggressivo. Gli attacchi di grizzly in Nord America restano comunque eventi relativamente rari, nonostante la grande diffusione della specie nelle regioni occidentali del Canada e degli Stati Uniti. La maggior parte degli incidenti documentati avvengono quando l'orso viene colto di sorpresa a distanza ravvicinata, quando ci sono cuccioli nelle vicinanze o quando l'animale è impegnato a nutrirsi.

Negli ultimi anni, le autorità hanno intensificato campagne di sensibilizzazione rivolte a escursionisti, scuole e comunità remote per ridurre i rischi di incontri pericolosi e incidenti. Il caso di Bella Coola, però, ricorda quanto possano essere sempre comunque imprevedibili gli incontri con la fauna selvatica, soprattutto in regioni e aree a elevata naturalità frequentate da grandi predatori, proprio come i boschi e i sentieri selvaggi della Columbia Britannica.