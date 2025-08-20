Oggi il Labrador Dozer sarà abbattuto contro la volontà della famiglia: “Ci hanno chiesto di dirgli addio”

Il Labrador Dozer, 7 anni, sarà abbattuto oggi a Geraldton, in Australia, dopo una denuncia di presunta pericolosità, nonostante non abbia mai morso nessuno. La famiglia Weller, sconvolta, lo descrive come un cane docile e sta tentando disperatamente di fermare l'attuazione del provvedimento.

Il Labrador Dozer



Il Labrador Dozer, 7 anni, sarà abbattuto perché considerato pericoloso, anche se non ha mai morso nessuno. Nei suoi confronti è stata presentata una denuncia per presunta pericolosità e le autorità cittadine hanno deciso di abbatterlo oggi, mercoledì 20 agosto.

La denuncia arriva con un post pubblicato sui social della famiglia del cane: "Ci hanno chiesto di dirgli addio".

La famiglia del cane Dozer: "Non ha mai dato segni di aggressività"

Tutto è iniziato giovedì scorso, quando il Labrador Dozer della famiglia Weller ha incrociato un Pastore Tedesco di un'altra persona mentre passeggiava vicino casa. L'alterco sembrava finito lì. Jill Weller è tornata a casa e ha smesso di pensarci, senza sapere che la donna con il Pastore Tedesco aveva denunciato Dozer per la sua pericolosità. Quella mattina stessa gli agenti della città australiana di Geraldton sono andati a bussare alla porta di casa Weller chiedendo di vedere il cane.

Il giorno successivo sono tornati ancora, questa volta per portare via il Labrador. "Non ci hanno chiesto una dichiarazione né delle prove, ma venerdì pomeriggio, mentre andavo a prendere i bambini a scuola, è entrata nella nostra proprietà e ha portato via Dozer", ha detto Weller. Secondo uno degli agenti, Dozer avrebbe morso le gomme dell'auto quando era venuto a sequestrarlo, un comportamento a cui la famiglai dice di non avere mai assistito. Dozer vive con Jill, suo marito e i loro 5 figli da quando ha 7 mesi e non ha mai dato segni di aggressività in famiglia.

Nonostante il dispiacere di dover restare separati dall'amato cane per diversi giorni a causa del controllo sanitario e comportamentale da parte delle autorità, i Weller si stavano preparando al suo ritorno: "Abbiamo trascorso il fine settimana a costruire una recinzione lungo il perimetro della nostra proprietà per soddisfare il requisito di ‘contenimento'. Aspettandoci di poter riprendere il nostro cane questa mattina", ha scritto Weller martedì. Non sapeva che le cose sarebbero andate diversamente.

Il Labrador Dozer sarà soppresso oggi

"Siamo rimasti assolutamente sconvolti quando ci è stato detto che Dozer è stato improvvisamente classificato come ‘cane pericoloso‘. Non mi è stata fornita alcuna prova, nessuna ulteriore informazione sul presunto attacco! Niente!!! E questa è la prima volta che viene fatta una segnalazione o un'accusa contro Dozer". In realtà successivamente è emerso che il cane aveva due segnalazioni di cui la famiglia però non era al corrente.

"Ci è stato detto che è possibile organizzare una visita per dire addio a Dozer, ma che dovrà rimanere nella sua gabbia. Ma che diavolo ha la gente? Dov'è il buon senso?". La soppressione è stata calendarizzata per oggi, mercoledì 20 agosto, e in queste ultime ore la famiglia sta cercando ancora di capire come fermare il provvedimento, almeno in maniera temporanea.