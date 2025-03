Murphy, l’aquila americana che aveva commosso tutti covando una roccia, è morta dopo il passaggio di un tornado

Murphy era un ospite permanente del World Bird Sanctuary e nel 2023 era diventato famoso per aver tentato di covare una roccia. Foto via Facebook di World Bird Sanctuary



C'era qualcosa di profondamente umano, o ancora meglio di animale, in Murphy, l'aquila di mare testabianca che aveva conquistato il cuore di milioni di persone. La sua storia aveva fatto il giro del mondo nel 2023, quando nel suo recinto al World Bird Sanctuary, nel Missouri, Murphy aveva dedicato tutto se stesso a covare con dedizione un uovo che, tuttavia, non era un uovo, ma una semplice roccia. Ma oggi la sua storia si conclude nel modo più triste.

Murphy è stato infatti trovato morto il 15 marzo scorso, a 33 anni, dopo il passaggio di un violento tornado che nei giorni scorsi hanno colpito gli Stati Uniti. Gli operatori del World Bird Sanctuary, che lo avevano trovato il giorno successivo alla tempesta, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Non è chiaro se l'aquila sia caduta battendo la testa cercando di mettersi in salvo oppure se le forti raffiche di vento abbia avuto un ruolo diretto nella sua morte.

Un'aquila dal cuore grande

Murphy non era un'aquila qualunque ed era arrivata al santuario come ospite permanente dopo anni di spettacoli e sfruttamento in uno zoo. Ma oltre alla sua celebre esperienza con la roccia, l'aquila era comunque riuscita a dare un grande contribuito alla sua stessa specie. Murphy ha infatti fatto da "padre adottivo" a due aquilotti rimasti orfani, dimostrando di essere davvero un genitore eccezionale, ma non solo. Con la sua dedizione e la sua fama era diventato un vero e proprio ambasciatore nel mondo per la sua specie.

Lo staff del santuario ha già annunciato che la sua eredità non verrà dimenticata. In suo onore, verrà infatti costruita un'area speciale per l'allevamento per gli aquilotti orfani o in difficoltà che porterà proprio il nome di Murphy's Manor. "Non avremmo potuto desiderare un ambasciatore e un modello migliore", hanno scritto i responsabili del santuario in un lungo post su Facebook. "Siamo grati alla comunità che si è riunita attorno alla sua storia e faremo di tutto per portare avanti il suo spirito".

L'aquila simbolo degli USA

L'aquila di mare testabianca (Haliaeetus leucocephalus), conosciuta in italiano anche come aquila calva per un errore di traduzione, è il simbolo degli Stati Uniti sin dal 1782, scelta per la sua imponenza e il suo forte temperamento, anche se solo di recente è stata ufficialmente riconosciuta come uccello nazionale degli USA. È un rapace di grandi dimensioni e si nutre in realtà principalmente di pesci, anche se non disdegna piccoli mammiferi, altri uccelli o animali già morti.

Murphy con uno dei due aquilotti orfani che ha adottato. Foto via Facebook di World Bird Sanctuary



In passato ha rischiato l'estinzione a causa dell'uso massiccio di DDT che danneggiava le uova dei rapaci. Fortunatamente, dopo la messa al bando del DDT, le popolazioni si sono riprese e la specie è diventata uno dei simboli della conservazione. Di recente, inoltre, una serie di scatti che vedono questa specie scontrarsi con un'oca canadese, che a tanti hanno ricordato le recenti tensioni politiche tra USA e Canada, hanno attirato molta attenzione, proprio come Murphy, che lascia dietro di sé due aquilotti e una roccia accudita con tanto amore.