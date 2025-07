Il gatto Coal



È morto Coal, l'ultimo gatto della colonia felina del Parlamento canadese. Aveva 17 anni e nell'ultima settimana la sua salute aveva avuto un netto peggioramento, fino all'ultima crisi avvenuta la sera del 7 luglio. Danny Taurozzi, l'umano che si stava occupando di lui – in accordo con i veterinari – ha quindi deciso di addormentarlo per sempre. L'8 luglio 2025 il Canada ha detto addio all'ultimo pezzo della lunga storia della colonia felina del Parlamento.

La storia di Coal e della colonia felina del Parlamento canadese

Nell'ultimo anno a Coal era stato diagnosticato un carcinoma delle ghiandole salivari, un tumore raro e aggressivo, che in seguito ha dato metastasi ai polmoni. Nonostante ciò, ha potuto godere di una buona qualità di vita fino alla fine, grazie alle cure ricevute e all'amore incrollabile della persona che lo ha accolto quando le sue condizioni di salute sono diventate troppo instabili.

Coal era l'ultimo gatto di una lunga tradizione che lega i felini alla Camera dei Comuni canadese. Qui negli anni Cinquanta vennero introdotti i primi mici per il controllo dei topi ed altri piccoli animali. Con l'aumentare della consapevolezza e dei movimenti per i diritti degli animali i volontari hanno iniziato a prendersi attivamente cura di loro, fino a costruire un piccolo insediamento su un pendio dietro il Parlamento per proteggerli.

La colonia ospitava più di 30 gatti liberi che veniva finanziata grazie alle donazioni degli appassionati e dei volontari, e non tramite il governo federale, anche se per i politici, i gatti erano un vero anti-stress, tanto che a loro venne persino concessa la protezione non ufficiale e informale della Polizia reale canadese a cavallo.

La storia della colonia finisce però bruscamente nel 2013 a causa delle preoccupazioni per il benessere degli animali. Tutti i gatti rimasti furono adottati, incluso Coal che venne accolto da Danny, la persona che lo ha accompagnato nell'ultima parte del suo straordinario viaggio.

L'addio del suo umano: "Era un simbolo della storia del nostro Paese"

In queste ore Danny Taurozzi ha dato l'ultimo addio al suo amico in un post di Facebook: "È stata una giornata molto dura e sono un po' distrutto. Dire addio a Coal è stato straziante, ma era la cosa più umana da fare. Le lacrime scorreranno e la tristezza rimarrà per un po' di tempo. Mi mancherai, piccolo amico…".

Coal era ormai un membro della sua famiglia a tutti gli effetti, ma non solo: "Era l'ultimo gatto canadese sopravvissuto a Parliament Hill, un filo conduttore di un capitolo importante della storia del nostro Paese. Per coloro che lo hanno conosciuto, seguito e amato da vicino e da lontano, Coal è stato un simbolo nazionale di compassione, resilienza, grazia e forza tranquilla. Era un gentiluomo felino con un cuore d'oro".

Infine, Danny ha ringraziato i professionisti che hanno contribuito a dare a Coal più tempo e, soprattutto, tempo di qualità.