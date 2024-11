Morta la volontaria Cinzia Billeri: una vita spesa per aiutare gli animali

È morta la volontaria animalista Cinzia Billeri. Aveva 67 anni e aveva dedicato la sua vita ad aiutare gli ultimi tra gli ultimi: i cani e i gatti abbandonati della sua Fucecchio, città metropolitana di Firenze. Cinzia era stata tra le prime a sostenere l'associazione Amici Animali a 4 Zampe odv e ogni giorno si occupava degli animali del Parco Canile La Valle Incantata e del Gattile La Valle degli Angeli, a Lajàtico, in provincia di Pisa.

«Il suo nome è all' interno del nostro statuto e ci ha aiutato attivamente sul territorio in tutti questi anni – hanno scritto dall'Amici Animali a 4 Zampe per dire addio a Cinzia – Come volontari ci stringiamo alla sorella Monica per questa terribile perdita. Cinzia aveva sempre una parola bella per tutti e non si voltava mai quando gli animali erano in difficoltà. Oggi perdiamo una grande volontaria sul territorio».

La donna è venuta a mancare in seguito a una grave malattia che durava da tempo. Nonostante le difficoltà dovute alla malattia Cinzia non si è mai rifiutata di prestare soccorso agli animali che incontrava sulla strada. Negli anni era diventata un elemento centrale della rete di volontari che tra Firenze e Pisa si occupavano di dare nuova vita ai cani e gatti abbandonati da tutti.

Tante le manifestazioni di solidarietà da parte delle persone che hanno collaborato con lei: «Quando viene a mancare una volontaria e un'amante degli animali è sempre un giorno triste per tutti», scrivono dal Rifugio Tom di Pisa. L'affetto è arrivato anche da parte delle famiglie che grazie a Cinzia hanno trovato un compagno per la vita: «Grazie a te ho la mia micina ti abbraccio forte non riesco a credere che non tu ci sia più», scrive un'utente.

Il funerali di Cinzia Billeri si sono svolti nella chiesa della Collegiata della sua Fucecchio, dove tanti cittadini, volontari, e attivisti si sono incontrati per dare l'ultimo saluto alla storica volontaria.