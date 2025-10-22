Minuscola agnellina recuperata a Oristano: “Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato”

I veterinari della Clinica Duemari di Oristano hanno soccorso un’agnellina appena nata, trovata sul ciglio della strada con ancora il cordone ombelicale attaccato. Nonostante le cure, però, la piccola non è sopravvissuta, spezzando il cuore delle migliaia di persone che si erano appassionate alla sua storia.

L’agnellina recuperata a Oristano con ancora il cordone ombelicale attaccato



Alla Clinica veterinaria Duemari di Oristano è arrivata una nuova paziente: una agnellina neonata recuperata a bordo strada con ancora il cordone ombelicale attaccato. È la clinica stessa a raccontarlo sui suoi social.

La storia dell'agnellina minuscola appena nata

Con un post su Facebook, i veterinari della clinica sarda hanno fatto sapere di aver recuperato un'agnellina appena nata: "Oggi abbiamo ricoverato un'agnellina minuscola , veramente minuscola . Recuperata dal bordo strada con ancora il cordone ombelicale attaccato… Non sappiamo se sopravviverà ma ve la presentiamo lo stesso. Sperando di portarle fortuna…

L'entusiasmo delle migliaia di persone che si erano appassionate alla vicenda però è durato solo poche ore: con un aggiornamento al post, la clinica ha fatto sapere che la piccola, nonostante le cure, non è sopravvissuta. Una notizia che ha spezzato il cuore di tutti e ha riacceso l'attenzione sul trasporto e commercio di agnellini, un mercato crudele che si intensificherà proprio in queste settimane in vista delle feste natalizie.

Cosa ci faceva un'agnellina neonata a bordo strada

Molti utenti sono rimasti sorpresi dal luogo del ritrovamento: il bordo di una strada non sembra il luogo in cui è possibile trovare un'agnellina appena nata, tanto da avere ancora il cordone ombelicale attaccato, eppure non si tratta di una circostanza così rara.

Molto spesso, infatti, capita che durante il trasporto nei camion dall'allevamento al macello, alcune pecore partoriscano anche a causa degli scossoni e dello stress a cui sono sottoposte. In questi casi il piccolo non ha lo spazio necessario e spesso viene letteralmente gettato giù dal camion sospinto dalle altre centinaia di animali presenti. In altri casi, invece, è l'autista stesso che si libera dell'agnellino considerato solo un peso.