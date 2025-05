Meglio le crocchette o il cibo umido? Come scegliere la giusta alimentazione per il gatto

Per la dieta del gatto sono preferibili le crocchette o il cibo umido? In realtà, anche se più comoda, un'alimentazione esclusivamente secca non è l'ideale: l'umido è preferibile per mantenere il micio idratato, ma spesso si può trovare un equilibrio. Vediamo come.

Per garantire al nostro gatto una vita lunga e sana è fondamentale scegliere l'alimentazione giusta, per questo molte persone si chiedono se sia preferibile una dieta di sole crocchette o cibo unico. La risposta breve è che una dieta sana dovrebbe includere cibo umido.

Questo perché i gatti molto spesso tendono a non bere a sufficienza. Sono discendenti del gatto selvatico africano (Felis lybica), animale abituato a vivere in climi desertici, e per questo i suoi discendenti potrebbero non avvertire la sete come un bisogno naturale al pari di altri animali. Questa eredità ancestrale li rende più inclini alla disidratazione, e il problema si amplifica se mangiano solo cibo secco. Il cibo umido è ricco di acqua e ciò aiuta a compensare questa mancanza.

La scelta tra umido e secco però non si limita alla sola idratazione: è una questione di nutrienti, convenienza, varietà e, naturalmente, delle preferenze del gatto.

I vantaggi del cibo umido per il gatto

Il cibo umido contiene da 4 a 10 volte la quantità di umidità rispetto al secco, in media circa 75-80%. Questo aiuta il gatto a restare idratato. Una dieta esclusivamente a base di crocchette, che contiene di norma circa l'8-10% di umidità può portare alla disidratazione e a lungo andare potrebbe aumentare il rischio di problemi urinari e renali. Il cibo umido è utile sia per ridurre la probabilità di questi problemi sia per favorire la salute urinaria.

Inoltre, il cibo umido è spesso più gustoso e ha una consistenza più appetibile per i gatti, particolarmente per quelli anziani o con problemi dentali. Ha una migliore masticazione e odore, ed è attraente, anche quando il gatto non è molto affamato.

Ha anche un altro vantaggio: poiché è composto da una quantità d'acqua più alta rispetto alle crocchette, il cibo umido contiene meno calorie per porzione, il che può essere utile per i gatti sovrappeso. Naturalmente, bisogna sempre considerare la qualità degli ingredienti, poiché la regola è di dare la preferenza agli alimenti con buone fonti di proteine e pochi zuccheri con pochi additivi possibile.

I benefici delle crocchette per il gatto

Una dieta di sole crocchette non è indicata per il gatto, ma ciò non toglie che abbiano comunque dei benefici e possano essere integrate tranquillamente nella sua alimentazione. Uno dei vantaggi in realtà è per gli umani: la comodità. Le crocchette si possono conservare facilmente, non si deteriorano se restano nella ciotola tutto il giorno, caratteristica utile se il gatto resta molto tempo solo a casa.

La vasta gamma di formule assicura di poter scegliere quella che meglio si adatta alle esigenze specifiche del gatto, in base all'età o alla condizione specifica, come l'individuo sterilizzato, la tendenza all'obesità, l'intolleranza a certi ingredienti, o la presenza di malattie croniche.

Le crocchette inoltre aiutano a mantenere i denti puliti attraverso la masticazione. Questo non sostituisce una buona cura dentale, ma può aiutare a minimizzare l'accumulo di tartaro. Inoltre, il peso sano nei gatti molto attivi o che hanno bisogno di un apporto calorico più alto può essere mantenuto più facilmente. Tuttavia le crocchette non sono tutte uguali: è importante scegliere quelle di buona qualità, con un contenuto ben equilibrato di proteine, grassi e carboidrati, ed evitare prodotti con troppi cereali, dato che il gatto è un carnivoro stretto e ha bisogno di alimenti di origine animale, che sia carne o pesce.

Come integrare cibo umido e crocchette: dosi e proporzioni

La salute del tuo gatto quindi può beneficiare dell'integrazione di cibo umido e secco. L'ideale è fornire una porzione di cibo umido ogni giorno in uno o due pasti principali, e lasciare disponibili le crocchette per il resto della giornata, ma sempre in quantità misurata.

Non esiste una proporzione giusta o sbagliata per tutti, ogni individuo ha esigenze specifiche, ma la più indicata è una proporzione del 60-70% di cibo umido e del 40-30% di crocchette. Ovviamente, bisogna anche tenere in considerazione le abitudini, l'età, il peso e il livello di attività del gatto.

Quando preferire solo il cibo umido e quando i croccantini

Esistono condizioni di salute specifiche che potrebbero richiedere di concentrarsi su un solo tipo di dieta. Ad esempio, alcuni gatti potrebbero essere allergici o intolleranti, oppure soffrire di una condizione che richiede un tipo particolare di dieta. Se ci sono problemi ai reni, il veterinario potrebbe prescrivere cibo appositamente formulato, che esiste sia in versione secca sia umida, ma l'ultima è di solito preferibile perché è fatta di una maggiore quantità di liquido e con un contenuto proteico inferiore. Il livello di acidi grassi essenziali, come Omega-3, che favoriscono la salute dei reni, è anche più alto in questi alimenti.

I gatti più anziani, o quelli con denti sensibili e problemi alla bocca, di solito beneficiano di una dieta composta quasi esclusivamente da cibo umido, che è più facile da ingerire e offre una stimolazione sensoriale migliore.

Se il gatto è sovrappeso o obeso, invece, si potrebbero scegliere delle crocchette "light" che non contengono tante calorie ma offrono ancora un buon apporto di proteine per evitare la perdita di massa muscolare. Esiste cibo secco per metabolismo lento dei i gatti che non si muovono molto. Alcuni gattini, esattamente come noi, odiano determinati sapori e odori senza un motivo particolare, e in tal caso, potrebbe essere necessario trovare un compromesso.