Lupi completamente neri? Esistono e sono stati avvistati in Polonia, ecco perché sono così rari

Due rari lupi neri sono stati filmati in una foresta in Polonia centrale. Il loro colore è dovuto a una mutazione acquisita attraverso l'accoppiamento con i cani domestici migliaia di anni fa, molto rara qui in Europa e più comune invece in Nord America.

Uno dei due lupi neri avvistatati in Polonia mentre attraversano un ruscello. Immagine di SAVE Wildlife Conservation Fund Poland

Due rari lupi completamente neri sono stati recentemente immortalati dalle fototrappole posizionate in una foresta in Polonia centrale. L'avvistamento è merito di SAVE Wildlife Conservation Fund Poland, un'organizzazione che studia e monitora la popolazione di lupi nel paese da oltre 13 anni. Le immagini, catturate casualmente grazie a una fototrappola posizionata in realtà per studiare i castori, ci mostrano un fenomeno più comune in Nord America, ma rarissimo qui in Europa: i lupi dal mantello nero. Ma come mai hanno questa insolita colorazione? E perché nel Vecchio Continente i lupi neri sono così rari?

Il video dell'avvistamento: due rari lupi neri ripresi per caso

I due lupi neri hanno probabilmente un anno di età e sono fratelli. Immagine di SAVE Wildlife Conservation Fund Poland



I due lupi neri, probabilmente fratelli, sono stati filmati mentre attraversavano un ruscello insieme a un altro lupo dalla colorazione tipica. La loro presenza ha sorpreso non poco i ricercatori, abituati a osservare solo individui con il classico mantello grigio, talvolta con sfumature rossicce o nere. In Polonia, infatti, la maggior parte dei lupi – tra i 2.500 e i 3.000 individui – ha un colore molto più tradizionale, simile a quello dei nostri lupi appenninici, ma con qualche piccola variazione.

In Polonia, come nel resto dell'Europa centrale, i lupi grigi appartengono infatti alla sottospecie Canis lupus lupus (mentre qui in Italia abbiamo C. l. italicus). Questi lupi sono più grandi e pesanti di quelli "italiani", spesso con un mantello più folto e solitamente non hanno le sottili strisce scure sulle zampe anteriori, caratteristica distintiva del "nostro" lupo grigio appenninico. Anche tra questi lupi, tuttavia, il mantello nero è estremamente raro.

Proprio per questo, i ricercatori che avevano piazzato le fototrappole per studiare i castori, sono rimasti molto sorpresi e hanno deciso di approfondire. Dopo aver infatti "catturato" il primo lupo nero nell'estate scorsa, hanno continuato a seguirli, filmando così il secondo individuo qualche settimana fa. Dalle immagini si nota che hanno dimensioni simili – circa 30 kg – e che hanno probabilmente intorno all'anno di età. Almeno uno dei due è un maschio.

Perché i lupi avvistati in Polonia sono neri: la mutazione genetica rara in Europa

In Nord America, i lupi neri sono molto più comuni. Questa mutazione è stata acquisita dai cani migliaia di anni fa



Il colore nero del manto nei lupi è il risultato di una mutazione genetica legata al gene K-locus, che altera la produzione di melanina, il pigmento responsabile della colorazione di pelle, pelo e occhi negli animali. Questa mutazione è stata acquisita attraverso l'accoppiamento con i cani domestici migliaia di anni fa e si è poi diffusa in alcune popolazioni di lupi. Lupi e cani, infatti, sono ancora così simili tra loro che possono tranquillamente incrociarsi, tant'è che secondo alcuni scienziati dovrebbero ancora essere considerati la stessa specie.

In Nord America, circa la metà dei lupi di Yellowstone presenta un manto scuro, mentre in Europa è molto più raro, a causa della minore diversità genetica della specie. Questa differenza potrebbe essere il risultato della caccia spietata che i lupi hanno subito in passato in Europa, che ha inevitabilmente ridotto la variabilità rendendo più rara questa mutazione. Negli anni 50, i lupi erano quasi estinti anche in Polonia, ma grazie a politiche di tutela e a una maggiore sensibilizzazione, la popolazione ha ripreso a crescere come accaduto anche qui in Italia.

Secondo gli scienziati, il mantello nero potrebbe persino offrire alcuni vantaggi adattativi, come un miglior mimetismo tra la vegetazione o una maggiore resistenza a determinate malattie. Tuttavia, la diffusione del gene responsabile del mantello nero rimane molto limitata e ancora oggetto di studi. Proprio per questo, i ricercatori stanno cercando di raccogliere fondi per effettuare analisi genetiche sui campioni di feci dei due lupi, con l'obiettivo di approfondire l'origine e le caratteristiche di questa rarissima mutazione qui in Europa.