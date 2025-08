L’unione fa la forza: così le femmine di gorilla di montagna affrontano la vita di gruppo

Uno studio a cura di alcuni ricercatori del Dian Fossey Gorilla Fund in Ruanda ha messo in evidenza i comportamenti sociali delle femmine di gorilla di montagna selvatici che scelgono di stringere rapporti più stretti tra di loro quando avviene il fenomeno della dispersione.

"A quella festa non ci vado da sola, vieni con me?". E' una domanda che spesso un'amica pone all'altra, quando c'è un evento a cui partecipare dove non si conosce nessuno e andare accompagnate da una persona di fiducia fa sentire più sereni nell'affrontare nuove conoscenze. Questa forma di approccio sociale non riguarda solo noi esseri umani ma anche le femmine di gorilla di montagna: à quanto è emerso da uno studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society B da alcuni ricercatori del Dian Fossey Gorilla Fund in Ruanda.

Gli esperti hanno analizzato i dati raccolti in oltre 20 anni di osservazione di diversi gruppi di gorilla di montagna selvatici sul fenomeno della dispersione, un aspetto fondamentale di molte società animali che influisce sul flusso genico, sulla trasmissione della conoscenza, sulla cultura e sul benessere individuale. Ciò che è emerso è che le femmine, in particolare, si allontanano dal branco di origine non casualmente ma ricordando le esperienze sociali che hanno vissuto e scegliendo di fare gruppo con le altre femmine evitando consapevolmente di incontrare o maschi con cui sono cresciute.

"Entrare in un nuovo gruppo può essere piuttosto spaventoso, con gli individui che solitamente iniziano dal fondo alla gerarchia sociale. Una femmina con cui si ha familiarità potrebbe contribuire a ridurre questo disagio, offrendo un'alleata sociale", ha precisato la dottoressa Robin Morrison, autrice principale dello studio.

Le femmine di gorilla di montagna praticamente danno priorità al mantenimento delle relazioni femminili nelle loro decisioni di allontanamento, riducendo così anche i rischi di consanguineità di fronte a eventuali accoppiamenti con i maschi. "Unirsi a un nuovo gruppo può essere costoso e queste relazioni preesistenti possono ridurre i costi di dispersione – scrivono gli autori nel paper – Questi risultati evidenziano la capacità delle società su larga scala di plasmare ed essere plasmate dalle decisioni di dispersione, con relazioni intergruppo a lungo termine che rappresentano potenziali fonti di informazione e supporto nel processo".

I ricercatori hanno anche messo in evidenza un vantaggio molto importante causato da questo comportamento: all'interno dei gruppi, poi, acquistano particolare rilevanza hanno proprio le femmine che hanno trascorso insieme almeno cinque anni e quelle che si conoscono da almeno due anni.

I gorilla di montagna sono in via di estinzione, minacciati dal bracconaggio, dal commercio di carne di animali selvatici, dalla distruzione degli habitat, dalle attività estrattive e dalla diffusione di malattie infettive. Molte popolazioni di gorilla sono diminuite o completamente scomparse negli ultimi decenni.