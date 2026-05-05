L’orso nero apre la portiera dell’auto e ruba una cassa di birre in Tennessee: come si adattano agli ambienti urbani

Un orso nero apre un'auto e ruba una cassa di birre in Tennessee. Episodi simili sono piuttosto frequenti negli USA e mostrano come gli orsi si adattano agli ambienti urbani cercando cibo facile.

L’orso mentre si allontana con una cassa di birre. Immagini di @madog.27 via TikTok



Un orso che apre la portiera di un'auto e scappa via con una cassa di birre. Non è una scena tratta da un film, ma ciò che si vede in un video pubblicato su TikTok dal profilo @madog.27. Le immagini, girate a Gatlinburg, una cittadina di montagna nel Tennessee orientale, negli Stati Uniti, mostrano un orso nero americano avvicinarsi con calma a un'automobile parcheggiata, afferrare la portiera posteriore e aprirla senza difficoltà. Una volta dentro, l'animale individua una cassa di birre e la trascina via, allontanandosi indisturbato tra le risate dei presenti.

Episodi del genere non sono affatto rari negli USA. Gli orsi neri americani (Ursus americanus), infatti, frequentano sempre più spesso anche contesti urbani e suburbani e online circolano numerosi video che li mostrano mentre entrano in case, rovistano nei cassonetti o aprono auto parcheggiate. Questi animali sono dotati di una notevole forza fisica, ma anche di una buona capacità di problem solving: riescono ad aprire porte e portiere utilizzando zampe e muso, soprattutto quando hanno già imparato che all'interno possono trovare cibo.

In alcune zone degli USA, gli orsi neri americani (Ursus americanus) compiono regolarmente incursioni in aree urbane, entrando spesso nelle abitazioni e nelle auto in cerca di cibo



Alla base di questi comportamenti c'è la natura opportunista dell'orso nero, una specie capace di sfruttare facilmente tutte le risorse disponibili, anche quelle messe a disposizione indirettamente dagli esseri umani. Gli orsi imparano così rapidamente ad associare la presenza umana a fonti di cibo facili, come rifiuti, dispense e automobili lasciate incustodite. Una volta stabilita questa associazione, tendono poi a ripetere il comportamento, aumentando la probabilità di incontri ravvicinati e rischiosi con le persone.

Gli orsi imparano presto ad associare la presenza umana al cibo facile



Negli Stati Uniti, questo fenomeno è diventato sempre più evidente negli ultimi anni. In alcuni Stati, la crescita numerica delle popolazioni di orso nero, insieme all'espansione delle aree urbane e delle attività turistiche, sta rendendo la convivenza sempre più complessa, soprattutto in regioni montane e boscose. In alcune zone, come per esempio in California, gli animali si spingono ormai regolarmente nei centri abitati, dove trovano cibo pressoché infinito e facilmente accessibile.

Un caso recente che ha attirato molta attenzione è quello di un grande orso nero, del peso di circa 250 chili, che ha vissuto per oltre un mese sotto una casa in California. Dopo diversi tentativi falliti di allontanarlo i volontari di Bear League – un'associazione non profit specializzata nel promuovere e favorire la convivenza pacifica tra esseri umani e orsi – sono riusciti a intervenire utilizzando fucili da paintball, uno strumento non letale che serve a spaventare l'animale senza ferirlo, inducendolo ad abbandonare l'area.