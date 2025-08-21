L’orsa JJ4 oggi si chiama Luna: la sua nuova vita in Germania dopo la morte di Andrea Papi

L’ora Luna (prima JJ4) nell’Alternativer Wolf–und Bärenpark Schwarzwald



L'orsa JJ4 ha iniziato una nuova vita nell'Alternativer Wolf-und Bärenpark Schwarzwald, il santuario per orsi in Germania, e ha un nuovo nome: Luna. Per sancire questo momento di passaggio dal Trentino, dove nell'aprile 2023 uccise il 26enne Andrea Papi, alla Foresta Nera i responsabili del rifugio le hanno dato un nuovo nome simbolico.

Perché l'orsa JJ4 ha un nuovo nome: "È un nuovo inizio"

I gestori del santuario dove JJ4 è stata trasferita nel luglio 2024 dal Centro Faunistico Casteller, in Trentino, hanno spiegato le ragioni del suo nuovo nome: "La luna ha sempre rappresentato il cambiamento, la tranquillità e il ciclo dei nuovi inizi. Questo è esattamente ciò che auguriamo all'orso: che, nonostante gli anni turbolenti e le ingiustizie subite, possa ora trovare il suo periodo di pace, essere al sicuro e poter vivere al suo ritmo. Benvenuti nella Foresta Nera, Luna, a tante notti tranquille al chiaro di luna sotto il cielo aperto".

Il 5 aprile 2023, JJ4 si trovava nei boschi sopra l'abitato di Caldes, in Val di Sole, con i cuccioli quando dietro a un tornante del sentiero si è trovata davanti il 26enne Andrea Papi, uscito per una corsa nel verde che circonda la sua casa. Solitamente i plantigradi tendono a evitare il contatto con le persone, ma questo non vale per le femmine con i piccoli, la categoria più pericolosa da incontrare nei boschi perché per difendere la prole preferiscono attaccare che scappare. E in JJ4 questo atteggiamento era esasperato: le precedenti aggressioni, non mortali, di cui si era resa protagonista sono avvenute tutte negli anni in cui aveva i piccoli.

Dopo la morte di Papi il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un decreto di abbattimento per l'orsa, a cui le associazioni di tutela animale hanno risposto con il ricorso alla giustizia amministrativa. Questo braccio di ferro tra amministrazione provinciale e animalisti davanti al Tar è proseguito fino alla decisione di trasferire JJ4 dal Trentino alla Foresta Nera, dove sarebbe stata in un recinto in condizioni di semi-libertà, in modo da non nuocere più alle persone.

L'Oipa: "Speriamo che l'orsa possa vivere in sicurezza"

Tra le associazioni che dal 2023 si sono spese per la vita di JJ4 c'è l'Oipa: “Secondo i responsabili della struttura, Luna sta progressivamente iniziando ad adattarsi: di giorno predilige riposare e nascondersi, mentre di notte esplora il nuovo ambiente – dichiara Evelyn Novello, referente OIPA International – E il suo nuovo nome è un augurio per la sua nuova vita: la luna è da sempre simbolo di cambiamento, tranquillità e cicli di rinnovamento e speriamo che l’orsa d’ora in poi possa vivere in sicurezza, trovare pace e seguire i suoi ritmi naturali".

L'organizzazione ha accolto con favore l’attenzione che il parco faunistico sta riservando a Luna e i progressi che l’animale sta compiendo. Tuttavia, a tutt’oggi sono tanti i dubbi che ancora spingono gli attivisti a chiedersi perché la Provincia non abbia mai dato riscontro alla proposta di trasferire l’orsa in Romania. Luna avrebbe vissuto nel Santuario Libearty di Zarnesti, una struttura gestita da una lega-membro dell’Oipa International. "Lì avrebbe potuto essere trasferita senza oneri per la collettività in quanto le associazioni, Oipa, Enpa e Leidaa, avevano comunicato la disponibilità a sostenere i costi".