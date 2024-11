Lo stress è contagioso anche per gli animali: si propaga come un’onda nei gruppi sociali

L'inarrestabile espansione umana e gli effetti dei cambiamenti climatici stanno trasformando profondamente il pianeta e gli habitat naturali, esponendo gli animali a una quantità sempre più crescente di fattori di stress. Ma cosa accade quando un animale stressato vive in gruppo con altri individui? Un nuovo studio condotto da Hanja Brandl, etologa dell'Università di Costanza, e Damien Farine dell'Australian National University, ha messo in luce un aspetto sorprendente del comportamento sociale degli animali: lo stress non riguarda solo chi lo subisce direttamente, ma può propagarsi come un'onda, influenzando anche i compagni apparentemente tranquilli che ti sono vicini.

L'esperimento sulla trasmissione dello stress dei diamanti mandarini

Lo studio, realizzato su 96 diamanti mandarini o diamantini (Taeniopygia guttata), uccelli molto diffusi anche come animali da compagnia, ha indagato in che modo le risposte allo stress di alcuni individui possano alterare il comportamento e il benessere di tutto il gruppo. Durante un esperimento condotto in tre sessioni da quattro settimane, alcuni uccelli sono stati sottoposti a diversi fattori di stress, come la rimozione temporanea dal gruppo, lo scuotimento della gabbia, musica ad alto volume e altri. Tramite telecamere, i ricercatori hanno poi osservato attentamente le dinamiche e il comportamento sia degli individui stressati che dell'intero gruppo riunito, misurando anche i livelli dell'ormone dello stress, il corticosterone.

I risultati hanno dimostrato chiaramente che lo stress è contagioso e che si propaga anche tra gli individui che non hanno sperimentato sulla loro pelle le esperienze stressanti. «Le nostre esperienze dimostrano che le risposte allo stress possono propagarsi oltre il singolo individuo, influenzando gli altri membri del gruppo, anche quelli che non sono stati direttamente esposti allo stress», ha spiegato Hanja Brandl. E quando una percentuale maggiore di uccelli nel gruppo ha affrontato situazioni stressanti, l'effetto si amplifica ancora di più. Sappiamo che questa cosa accade già nella nostra specie, ma finora erano pochi gli studi condotti sugli altri animali.

Gli effetti dello stress sul comportamento e nelle relazioni sociali

Ma in che modo lo stress vissuto da alcuni influenza la vita e il comportamento del resto del gruppo? Quando uno o più diamantini stressati tornavano nel proprio gruppo, gli altri uccelli hanno mostrato comportamenti molto simili a quelli degli individui stressati. Per esempio, si muovevano meno, erano più letargici. «In natura, un ridotto livello di attività può significare esplorare meno l'ambiente, limitare gli spostamenti e, di conseguenza, accedere a meno risorse», ha sottolineato invece Brandl. Conseguenze che poi possono seriamente mettere a rischio la sopravvivenza, ma c'è di più.

Lo stress che si propagava da individuo a individuo ha influenzato anche le dinamiche e le relazioni sociali del gruppo. Gli uccelli non esposti direttamente ai fattori di stress hanno ridotto le interazioni sociali con gli altri membri del gruppo, affidandosi maggiormente al proprio partner. «Tutto ciò può ridurre la coesione sociale del gruppo», ha aggiunto Damien Farine. Tuttavia, la diminuzione delle interazioni sociali potrebbe anche essere una reazione protettiva. Limitando i contatti con gli altri, potrebbe infatti ridursi anche il rischio di venire "contagiati" dallo stress.

Quali sono le implicazioni per il benessere animale e la conservazione

Questi risultati offrono una nuova prospettiva sugli effetti dello stress negli altri animali, sul modo in cui si propaga all'interno dei gruppi sociali e sulle conseguenze che può avere sulle relazioni e sulla sopravvivenza degli individui. In natura, un gruppo meno coeso o meno attivo ha sicuramente meno possibilità di trovare da mangiare, affrontare sfide ambientali impreviste o di difendersi da un eventuale predatore. La studio sui diamanti mandarini solleva quindi domande importanti anche per altre specie sociali, inclusi i mammiferi. Se lo stress è davvero così contagioso, quali strategie adottano gli altri animali per mitigarlo? E che impatto potrebbe avere questo fenomeno nei contesti influenzati dalle attività umane?

Uno studio pubblicato nel 2023 aveva, per esempio, già dimostrato come gli effetti della crisi climatica possono influenzare i livelli di stress negli animali, sia quelli allevati che quelli selvatici. Una cosa è quindi certa: comprendere sempre meglio come lo stress si diffonde e influenza i gruppi sociali è essenziale non solo per studiare il comportamento animale, ma anche per tutelare il benessere degli individui che vivono in cattività e di quelli che vivono liberi in natura in un mondo in costante cambiamento. Un aspetto fin troppo trascurato fino a oggi nelle politiche di conservazione e tutela delle specie animali.