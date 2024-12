Lo scoiattolo incastrato: lo scatto di Milko Marchetti che ha vinto il Nikon Comedy Wildlife 2024

Uno sfortunato scoiattolo rosso incastrato in un albero è la foto vincitrice del Nikon Comedy Wildlife 2024. Lo scatto si intitola "Stuck Squirrel" ed è del fotografo italiano originario di Ravenna Milko Marchetti.

Milko Marchetti – Stuck Squirrel



Uno sfortunato scoiattolo rosso incastrato in un albero è la foto vincitrice del Nikon Comedy Wildlife 2024. Lo scatto si intitola "Stuck Squirrel", letteralmente "scoiattolo bloccato" ed è di Milko Marchetti, fotografo italianissimo, originario di Ferrara.

I Comedy Wildlife Photography Awards nascono nel 2005 con l'idea di sensibilizzare le persone alla conservazione delle specie selvatiche attraverso l'empatia che una risata può suscitare. «Attraverso i Comedy Wildlife Photography Awards, puntiamo ad ampliare la comprensione e l'impegno per un mondo sostenibile, e in particolare per la conservazione della fauna selvatica, per la salvaguardia della biodiversità e la salute e l'arricchimento di tutti sulla Terra», hanno spiegato gli organizzatori Paul Joynson-Hicks, Tom Sullam e Michelle Wood.

La foto vincitrice del Nikon Comedy Wildlife 2024 è di Milko Marchetti

La foto vincitrice della decima edizione del Nikon Comedy Wildlife è stata annunciata nel corso della cerimonia di premiazione a Londra il 10 dicembre. L'immagine è stata scattata nel Parco del Podere Pantaleone, a Ravenna, un paio di anni fa e ha sempre suscitato risate e ilarità ogni volta che Marchetti la mostrava nel corso dei suoi seminari fotografici: «Sapevo che dovevo partecipare al concorso», ha detto.

Lo scoiattolo rosso sembra bloccato ad angolo retto nell'albero, ma in realtà è rimasto in questa strana posizione solo per una la frazione di secondo prima di entrare nella sua tana all'interno del del tronco. Il commento degli organizzatori davanti alla prontezza del fotografo è stato: «Semplicemente geniale!», e così Marchetti si è portato a casa la vittoria.

L'uomo, in un post, ha definito lo scoiattolo rosso un «folletto dei boschi» proprio per la sua grande agilità e velocità, caratteristiche molto belle da ammirare ma quasi impossibili da catturare anche per il fotografo più capace.

Chi è lo scoiattolo rosso e dove possiamo trovarlo

Lo scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris), detto anche scoiattolo comune, è un roditore della famiglia Sciuridae diffuso in tutta Europa, Italia compresa, e in parte dell'Asia. Nonostante il nome il mantello può essere anche bruno, nerastro o grigio. Vive nelle aree boschive dove trova riparo nelle cavità degli alberi e cibo, si nutre infatti prevalentemente di semi e ghiande.

L'Unione Internazionale per la Conservazione della natura lo cataloga come specie "a minor rischio di estinzione", tuttavia negli ultimi anni in Italia è minacciato dalla presenza di una specie alloctona, ovvero lo scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis), originario dell'America Settentrionale.