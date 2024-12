Lo scheletro di dinosauro più costoso di sempre è ora esposto a New York: ecco come fare per vederlo

L'American Museum of Natural History di New York ospiterà per i prossimi 4 anni uno degli esemplari più completi di Stegosaurus. Si tratta del fossile più completo e costoso della storia della paleontologia. Ecco quando sarà visitabile.

Foto di American Museum of Natural History



L'American Museum of Natural History di New York ospiterà per i prossimi 4 anni uno degli esemplari più completi di Stegosaurus, risalente a 150 milioni di anni fa. Si tratta del fossile più grande e uno dei più completi mai trovati, oltre a essere il più costoso mai venduto all'asta.

Il miliardario statunitense, Kenneth Griffin, dopo averlo acquistato per la cifra record di 44,6 milioni di dollari lo ha dato in prestito al museo newyorkese.

Come vedere lo Stegosaurus più costoso di sempre

Lo scheletro è noto come “Apex” ed è possibile vederlo in esposizione da questa domenica 8 dicembre al Richard Gilder Center dell'American Museum of Natural History di New York. Durante tutto il periodo dell'esposizione la direzione del Museo si aspetta milioni di visitatori.

Il fossile, lungo più di otto metri, sarà visibile per la prima volta nell'alcova finestrata direttamente a destra dell'ingresso il Gilder Center. I visitatori potranno girare attorno al fossile a 360 gradi apprezzandone le enormi dimensioni.

Foto di American Museum of Natural History



Il prossimo autunno, l'esemplare verrà trasferito al quarto piano, all'interno delle sale dei fossili del Centro. Si prevede che Apex resterà in esposizione per un totale di quattro anni, al termine dei quali un calco prenderà il posto del fossile originale.

«Siamo entusiasti di avere Apex in mostra al Museo e grati a Ken Griffin per il suo impegno condividendo questo magnifico esemplare con il pubblico e collaborando con il nostro Museo per farlo – ha dichiarato Sean M. Decatur, presidente dell' American Museum of Natural History – Questa partnership consente ad Apex di avere un posto d'onore in un museo famoso in tutto il mondo per la sua collezione di dinosauri e per la sua leadership di lunga data in paleontologia e, cosa ancora più entusiasmante, ci consente di perseguire ricerche specializzate sullo Stegosaurus incentrato su questo esemplare straordinario e scientificamente rilevante».

Durante la sua permanenza al Museo, infatti, Apex verrà studiato nell'ambito di una nuova ricerca degli scienziati della divisione di Paleontologia del Museo, incentrata sulla biologia dello Stegosaurus.

La storia di Apex: perché vale così tanto?

Foto di American Museum of Natural History



Apex è stato scoperto nel maggio 2022 dal paleontologo Jason Cooper in Colorado, tra le rocce sedimentarie risalenti al Giurassico della FormazioneMorrison, il sito più importante per il ritrovamento di fossili di dinosauri in Nord America.

Il fossile di 150 milioni di anni è stato acquistato dal miliardario e filantropo Griffin durante un'asta della galleria Sotheby's nel luglio 2024. «Apex offre una finestra unica sul lontano passato del nostro pianeta e sono davvero felice di collaborare con l'American Museum of Natural History per mostrarlo in uno dei più importanti centri scientifici del nostro paese», ha detto Griffin.

Apex è estremamente ben conservato, con più di 254 elementi ossei su circa 320. I pezzi mancanti sono stati riempiti con componenti stampati e scolpiti in 3D. Non sono solo le dimensioni e la completezza a renderlo unico, ma anche la sua "età": Apex è uno dei pochi esemplari di Stegosaurus mai ritrovati sembra che sia vissuto fino a tarda età.

Lo Stegosaurus è riconoscibile per le sue distintive placche posteriori. Il primo fossile di Stegosaurus, il Dacentrurus, fu scoperto nel 1874 nel Regno Unito e al gruppo venne dato il nome nel 1877 dopo il ritrovamento di un secondo esemplare, lo Stegosaurus armatus, in Colorado. Da allora, gli scienziati hanno individuato i resti di più di 80 individui, ma ci sono pochissimi scheletri di Stegosaurus completi. Ad oggi, la ricerca sullo Stegosaurus si è concentrata sulle descrizioni anatomiche, lasciando aspetti chiave della biologia dei dinosauri non studiati.