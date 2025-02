L’istante in cui nasce un nuovo regno: il raro video di una formica regina che si stacca da sola le ali

Il momento in cui una regina di formica tagliafoglie si stacca le ali. Screenshot da video di @cleiciasilva2 via Instagram



Un video straordinario, condiviso recentemente su Instagram dal profilo @cleiciasilva2, ha catturato un momento tanto raro quanto affascinante: l'esatto istante in cui una formica regina si stacca da sola le ali con le proprie zampe. Questo gesto segna infatti l'inizio della fase più importante della sua vita, poiché questa femmina si prepara a fondare una nuova colonia e a dare il via al suo personale regno. È molto raro assistere a questo evento, anche perché, come si vede dal video, dura pochissimi istanti. Ma per quale motivo si strappa le ali?

La formica protagonista di questo video appartiene al genere Atta, un gruppo di specie meglio conosciute come formiche tagliafoglie. Questi insetti, tipici delle foreste centroamericane, come le altre specie di formiche vivono in formicai scavati nel terreno e al cui interno l'unica a potersi riprodurre è proprio la regina. Tuttavia, l'intera vita del formicaio segue un ciclo molto complesso e preciso, che inizia proprio con la fondazione di una nuova colonia a partire da una singola regina "gravida".

Le formiche tagliafoglie, appartenenti al genere Atta, vivono in Centro America e usano le foglie per coltivare i funghi di cui si nutrono all’interno del formicaio



Durante specifici periodi dell'anno, di solito in primavera, nelle colonie mature e numerose le regine depongono uova diverse dalle altre e da cui nasceranno formiche dotate di ali: ovvero le giovani "principesse" e i maschi destinati alla riproduzione. Questi individui escono immediatamente dai propri formicai e danno vita al cosiddetto "volo nuziale", un evento in cui maschi e femmine si incontrano in volo per accoppiarsi. La sciamatura avviene in massa, con tutti i formicai perfettamente sincronizzati per far nascere maschi e future regine.

Una volta che si sono accoppiati, i maschi solitamente muoiono (nascono al solo scopo riproduttivo), mentre le femmine, ormai fecondate, cercano un luogo adatto per stabilire una nuova colonia. Una volta individuato il sito ideale, la regina atterra e si stacca da sola le ali, un gesto che può sembrare un atto quasi simbolico, ma che in realtà ha delle motivazioni biologiche molto pratiche. Le ali, infatti, non sono più necessarie: non volerà mai più per il resto della sua vita, che trascorrerà interamente all'interno del formicaio, sottoterra.

Perdere le ali, quindi, rappresenta un adattamento evolutivo molto utile. All'interno delle strette sale del formicaio, non sono infatti necessarie e potrebbero persino ostacolare i movimenti della regina. Inoltre, conservarle e mantenerle "vive" sarebbe un enorme e inutile spreco di energia, soprattutto per un formica che sta per fondare una colonia completamente da sola. Proprio per questo, tutte le regine fecondate le perdono. In alcune specie, vengono anche mangiate per recuperare nutrienti essenziali per sostenere le prime fasi della fondazione della colonia.

Tute le formiche regine e i maschi nascono con le ali, ma le prime se le staccano dopo essersi accoppiate: non servono più, poiché passeranno il resto della loro vita sottoterra



Una volta stabilitasi nel nuovo nido, la regina inizia subito a deporre le uova, dando origine alle prime operaie, tutte femmine sterili, che avranno il compito di iniziare ad allargare il formicaio e a raccogliere risorse all'esterno. Mentre il numero delle operaie cresce, iniziano a nascere anche le prime formiche soldato. E se le prime hanno soprattutto la responsabilità di accudire uova e larve e di raccogliere le foglie necessarie per la coltivazione dei funghi sotterranei, le seconde dovranno soprattutto difendere la colonia da eventuali predatori e altre formiche nemiche.

La regina si concentrerà invece esclusivamente sulla deposizione di uova e a far crescere numericamente la sua colonia, che può arrivare a contare anche milioni di individui, tutte femmine sterili sue figlie. Dopo qualche anno, quando la colonia sarà abbastanza grande e matura, in primavera produrrà nuove regine e maschi, che faranno ripartire il ciclo permettendo la fondazione di nuove colonie. Questo video, ci offre quindi la rarissima opportunità di osservare da vicino un momento cruciale di questo complesso e affascinante ciclo che prosegue da milioni di anni.