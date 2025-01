Le notevoli performance sessuali di un piccolo pesce giapponese: può accoppiarsi fino a 27 volte al giorno

I maschi di medaka, un piccolo pesce che vive tra le risaie in Giappone , continuano ad accoppiarsi incessantemente anche quando sono esausti e non riescono più a fecondare le uova, arrivando fino a 27 volte al giorno.

Nel mondo animale, le strategie riproduttive possono essere davvero sorprendenti. Ogni specie ha infatti sviluppato un metodo unico per garantire la sopravvivenza dei propri geni e battere i concorrenti. È il caso del medaka, un piccolo pesce giapponese conosciuto anche come pesce del riso (Oryzias latipes), dove i maschi si distinguono per la loro straordinaria capacità riproduttiva: possono accoppiarsi fino a 27 volte in un solo giorno. Uno studio pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science ha svelato i dettagli di questa performance.

Chi è il medaka e come si riproduce: lo studio

Il medaka vive nei campi di riso e nelle zone umide del Giappone, e si riproduce come la maggior parte dei pesci tramite fecondazione esterna: maschi e femmine rilasciano rispettivamente spermatozoi e uova nell'acqua, dove avviene la fecondazione. Come ha spiegato Yuki Kondo, coautore dello studio: «Il medaka è tra i pesci che si riproducono per fecondazione esterna, ma la raccolta dei gameti è sempre stata complicata. Grazie a una tecnica innovativa per contare il numero di spermatozoi, abbiamo potuto condurre questo esperimento con successo».

Durante il periodo riproduttivo, che va da aprile a settembre, le femmine di medaka depongono le uova una sola volta al giorno, mentre i maschi si accoppiano invece più volte. Nel corso dello studio, i ricercatori hanno quindi messo alla prova questi pesci studiando i loro comportamenti riproduttivi e trasferendo un maschio da una femmina all'altra fino a quando non era esausto e non più in grado di accoppiarsi dopo aver incontrato tre femmine consecutivamente.

I risultati? Una variabilità davvero notevole: i maschi si accoppiavano da un minimo di 4, fino a un massimo di 27 volte al giorno, con una media di 19 accoppiamenti quotidiani. Tuttavia, c'è un prezzo da pagare per questa maratona riproduttiva: la qualità degli spermatozoi diminuisce man mano che il numero di accoppiamenti aumenta. Nei primi tre accoppiamenti, infatti, i maschi rilasciavano più del 50% della loro riserva giornaliera di spermatozoi, garantendo una fecondazione quasi infallibile.

Le differenze tra maschi e femmine di medaka

Dopo il decimo accoppiamento, tuttavia, il tasso di fecondazione calava drasticamente, fino a raggiungere valori praticamente nulli negli ultimi accoppiamenti della giornata. Nonostante ciò, i maschi continuano incessantemente ad accoppiarsi fino a quando non sono esausti, anche quando non riescono a fecondare le uova. Questa dinamica ha chiaramente importanti implicazioni per le femmine, che rischiano così di sprecare le proprie uova giornaliere accoppiandosi con maschi ormai "sterili".

Come ha infatti sottolineato Satoshi Awata, altro coautore dello studio: «Per la prima volta, abbiamo dimostrato quantitativamente la capacità giornaliera di accoppiamento dei maschi di medaka, il volume di spermatozoi rilasciati, il tasso di fecondazione e il comportamento riproduttivo di entrambi i sessi. Questo studio offre nuove prospettive sul costo della produzione di gameti e sulla selezione sessuale».

Maschi e femmine, nonostante l'obiettivo comune, ovvero la riproduzione, adottano strategie molto differenti. I primi, evidentemente, puntano sulla quantità per vincere la competizione con i concorrenti, anche se questa scelta ha costi notevoli e non è per nulla infallibile. Le seconde, invece, devono stare attente quando decidono a chi concedersi. Il partner sbagliato può infatti mandare in fumo un'intera covata. Anche questo valzer tra i sessi è uno dei motori evolutivi principali della straordinaria variabilità delle strategie riproduttive degli animali.