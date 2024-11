Le gemelline di panda Rui Bao e Hui Bao giocano con la neve per la prima volta: il video emozionante

Due gemelline di panda giocano con la neve un misto di curiosità e diffidenza: è la prima volta nella loro vita che la vedono. Sono le tenere immagini provenienti dalla Corea del Sud. Il video ha catturato l'attenzione di migliaia di persone, e aperto interrogativi circa il futuro dei primi cuccioli di panda gigante nati nel paese.

Si tratta di Rui Bao e Hui Bao, nati nel luglio 2023 all'interno dello zoo Everland, a Seul.

Il video delle gemelline di panda mentre giocano con la neve in Corea del Sud

Nei tanti video condivisi in Rete negli ultimi giorni si vedono i cuccioli mentre annusano la neve a terra o la guardano mentre cade dall'alto. Per le gemelline si tratta della la prima esperienza con questo fenomeno naturale.

Nelle immagini condivise da Everland si vedono i cuccioli mentre vanno alla scoperta del loro ambiente, che per la prima volta vedono imbiancato. Le gemelline si rincorrono e sembrano quasi lanciarsi reciprocamente la neve addosso, il tutto sotto lo sguardo della loro mamma, Ai Bao, nata nel 2013 in Cina e arrivata in Corea del Sud nel 2016.

Dietro queste tenere immagini si nasconde però una realtà ben più complessa. I piccoli infatti sono i protagonisti di un vero e proprio reality sui canali social dello zoo che fin dall'inizio ha investito molto sull'immagine della «Bao family».

I loro stessi nomi, Rui Bao che significa "tesoro saggio" e Hui Bao "tesoro splendente", sono stati scelti attraverso un sondaggio che ha coinvolto 700 mila persone. Da allora lo zoo fornisce aggiornamenti costanti su loro e su tutti i residenti del Panda world, l'area dedicata alla specie.

Controversie dei programmi di conservazione dei panda negli zoo

Gli zoo e i parchi faunistici hanno spesso un ruolo nei progetti di conservazione delle specie a rischio di estinzione. Ciò accade perché hanno già strutture dedicate a questi animali e personale che si occupa della loro cura. Il loro ruolo è quello di serbatoi genetici per le specie a rischio o potenzialmente a rischio. Alcune strutture contribuiscono a fornire alle biobanche il materiale genetico degli animali, oppure a reintrodurre in natura individui nati da genitori custoditi in cattività, come sta avvenendo per la tigre dell'Amur in Kazakistan.

Il discorso però si complica quando si parla del panda gigante (Ailuropoda melanoleuca). Questa specie è diventata il simbolo vivente di tutti gli animali in via d'estinzione ed è la protagonista di numerosi progetti di conservazione che coinvolgono zoo di tutto il mondo. Ci sono però diversi dubbi che questa strategia permetta davvero al panda di ripopolare il suo habitat naturale.

Secondo le ultime stime, in natura ci sono circa 1.900 individui, e 600 in cattività. Uno studio pubblicato nel 2023 sulla rivista Frontiers in Psychology ha rivelato che il comportamento dei panda all'interno degli zoo cambia sensibilmente, anche in relazione alla latitudine in cui si trovano, pregiudicandone il benessere e le abitudini.

Il rischio è che queste strutture utilizzino gli animali come mere attrazioni, e nascondano lo scopo totalmente commerciale dietro il paravento della conservazione.