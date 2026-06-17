Le cince montane femmine tradiscono il proprio partner con i maschi più “intelligenti”

Le cince montane tradiscono il proprio partner con maschi che dimostrano migliori capacità cognitive



Anche tra gli uccelli più fedeli, le dinamiche di coppia possono essere piuttosto burrascose. Da tempo sappiamo infatti che persino tra le specie notoriamente monogame possono esserci scappatelle, tradimenti e figli segreti. Un nuovo studio pubblicato in preprint su eLife suggerisce ora che le femmine di cincia montana (Poecile gambeli), un piccolo passeriforme del Nord America, tendono a tradire il proprio partner "ufficiale" con maschi che dimostrano migliori capacità cognitive rispetto al compagno con cui condividono il nido.

La scoperta aggiunge un nuovo tassello alla comprensione di come l'evoluzione abbia modellato il comportamento riproduttivo degli uccelli e suggerisce che "l'intelligenza" possa rappresentare una caratteristica importante nella selezione sessuale, proprio come la forza fisica, il canto o i colori del piumaggio.

La cincia montana, una specie fedele fino a un certo punto

La cincia montana (Poecile gambeli) è una specie diffusa in Nord America



Le cince montane (Poecile gambeli) sono simili alle nostre cince bigia (P. palustris) e alpestre (P. montanus) e come molti altri passeriformi sono una specie socialmente monogama. Significa che maschio e femmina fanno coppia fissa e collaborano collaborano nella costruzione del nido e nell'allevamento dei piccoli. Tuttavia, come accade in molte specie considerate monogame, la fedeltà non è assoluta.

Le femmine possono infatti avere accoppiamenti extra-coppia, cioè con maschi diversi dal proprio partner. Questo comportamento è molto diffuso nel mondo animale e spesso viene interpretato come una strategia per aumentare la qualità genetica della propria prole.

Secondo gli studiosi, le cince femmine tendono però a essere più selettive nella scelta dei partner rispetto ad altre specie, anche perché investono molto tempo ed energie nella riproduzione e nell’allevamento di piccoli. Per questo motivo tendono a cercare e a scegliere maschi che offrano maggiori probabilità di produrre figli sani, forti e capaci di sopravvivere. La domanda che si sono quindi posti i ricercatori è stata la seguente: l'intelligenza può essere uno di parametri presi in considerazione dalle femmine?

Come si misura l'intelligenza di una cincia?

Le mangiatoie si aprivano solo quando le cince assumevano una precisa posizione. Immagine da Branch et al., 2026



Per verificare se le capacità cognitive influenzano il successo riproduttivo, i ricercatori hanno studiato per tre anni una popolazione di cince montane che vive tra le foreste della Sierra Nevada, in California. Qui le cince nascondono migliaia di semi e frutti durante l'anno, ma devono poi ricordarsi con precisione dove li hanno conservati per poterli ritrovare. La loro sopravvivenza dipende quindi da una forma molto sviluppata di memoria spaziale, cioè la capacità di ricordare in maniera precisa posizioni e percorsi differenti.

Gli scienziati hanno quindi disposto delle mangiatoie smart che si aprivano automaticamente soltanto se la cincia assumeva una posizione precisa davanti a un sensore, ottenendo così come premio un seme di girasole.

Osservando quindi quanti errori commetteva ciascun individuo prima di trovare il cibo, è stato possibile valutare le sue capacità di apprendimento e memoria spaziale. Parallelamente, grazie ad analisi genetiche sui pulli, i ricercatori hanno identificato i veri padri dei piccoli nati nei diversi nidi, ricostruendo una sorta di albero genealogico dei vari legami di parentela tra giovani, adulti, coppie ufficiali e non.

I maschi più "intelligenti" hanno più figli fuori dalla coppia

I maschi che ottenevano risultati migliori nel test avevano più figli sia dentro che fuori dalle coppie



I risultati hanno mostrato che circa un terzo dei pulli analizzati era stato concepito da maschi esterni alla coppia. Inoltre, il 70% dei nidi conteneva almeno un piccolo nato da un accoppiamento extra-coppia. I maschi che avevano ottenuto i migliori risultati nei test di memoria e orientamento erano anche quelli che generavano più figli al di fuori della propria coppia. In alcuni casi potevano arrivare a mettere al mondo sei o sette figli extra-coppia ogni anno.

L'età o l'esperienza non sembravano influenzare questo successo: a fare la differenza erano soprattutto le capacità cognitive. Ancora più interessante è il fatto che i maschi che venivano scelti di più dalle femmine al di fuori della coppia risultavano generalmente più abili nei test rispetto ai partner "ufficiali" che venivano traditi. Secondo gli autori dello studio, questi risultati suggeriscono che le femmine possano riconoscere e preferire maschi dotati di migliori capacità cognitive.

Perché le femmine scelgono maschi più "intelligenti"?

Avere figli con i maschi più capaci, aumenta le probabilità di sopravvivenza dei propri figli



Nel caso delle cince montane, una memoria spaziale molto sviluppata è una capacità particolarmente importante, perché permette di trovare e recuperare più facilmente le riserve di cibo nascoste durante l'anno. Un individuo con una memoria più sviluppata degli altri potrebbe quindi avere maggiori probabilità di sopravvivere e trasmettere ai propri figli questi geni vantaggiosi.

E infatti, i ricercatori hanno inoltre osservato che i maschi con migliori capacità cognitive allevavano in media pulli più pesanti, una caratteristica spesso associata a una maggiore salute e di conseguenza a migliori probabilità di sopravvivenza dopo l'involo.

Un altro dato curioso riguarda le femmine stesse: quelle che avevano ottenuto i risultati peggiori nei test cognitivi erano anche quelle più propense ad avere figli concepiti con maschi esterni alla coppia. Questo potrebbe indicare che le femmine cercano maschi con capacità non solo superiori a quelle del proprio partner, ma anche rispetto alle proprie. In un certo senso, è probabilmente un tentativo di compensare anche eventuali limiti individuali.

L'intelligenza può evolvere anche grazie alla scelta del partner

Anche le capacità cognitive possono essere selezionate dalla selezione sessuale



Questo studio fornisce una delle prove più solide sul fatto che le capacità cognitive possano essere influenzate non soltanto dalla selezione naturale, ma anche dalla selezione sessuale, un po' accade con ornamenti e altre caratteristiche fisiche come stazza, code voluminose e appariscenti e palchi. in altre parole, l'intelligenza non è più solo un insieme di capacità utili al singolo individuo per riuscire a trovare cibo o evitare i predatori, ma potrebbe anche aumentare le probabilità di riprodursi con successo.

E per una specie che dipende dalla memoria per ritrovare migliaia di semi nascosti, scegliere un partner particolarmente abile in questo compito potrebbe rappresentare un vantaggio importante da trasmettere ai propri figli. E questo, nel corso delle generazioni, potrebbe anche contribuire all'evoluzione di cervelli sempre più efficienti e specializzati.

Le avventure sentimentali delle cince montane dimostrano chiaramente che la vita in natura non è fatta solamente di saper trovare da mangiare, evitare di essere mangiati e a un certo punto riprodursi. Anche per i piccoli uccelli, la scelta del partner può essere una questione molto più complessa di quanto sembri e, a volte, l'intelligenza può fare la differenza tanto quanto la forza o l'aspetto fisico. Anche nel decidere con chi concedersi una scappatella.