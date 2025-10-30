Le assurde immagini della tigre che fa la tac in ospedale

Una tigre, un leopardo e un ghepardo si sono sottoposti a una tac all'interno di un'unità mobile appositamente allestita dal Big Cat Sanctuary, centro per il recupero degli animali selvatici del Regno Unito. È successo lunedì 27 ottobre e le immagini stanno facendo il giro del paese per la loro stranezza.
Perché una tigre, un leopardo e un ghepardo hanno fatto la tac
Lunedì 27 ottobre, il Big Cat Sanctuary ha sottoposto tre due suoi ospiti a una serie di esami, compresa una tac, grazie a un’unità mobile appositamente allestita. La mattinata ha visto protagonisti tre grandi carnivori: Luca, una rara tigre dell'Amur di quattro anni, Django, un leopardo di dieci anni, e Mo, un ghepardo dell’Africa meridionale di quattro anni. Tutti e tre manifestavano difficoltà di movimento e rigidità agli arti. Si tratta di disturbi che non avrebbero potuto essere indagati senza questo macchinario che però non nasce esattamente per le esigenze dei grandi carnivori, la procedura infatti è stata molto lunga e complessa.
La giornata è iniziata con la sedazione degli animali all’interno delle loro tane, effettuata dal veterinario Elliott Simpson-Brown dell’International Zoo Veterinary Group (IZVG) e Wildlife Vets International. È stato utilizzato un anestetico combinato somministrato tramite pistola a dardi. Una volta immobilizzati, i tre felini sono stati trasferiti con estrema delicatezza nell’unità mobile, portata appositamente sul posto per l’occasione.
La leonessa dal dentista: le immagini dell’intervento al “Big Cat Sanctuary”
Le scansioni sono state eseguite da Donna Smyth di Burgess Diagnostics, sotto la supervisione di Simpson-Brown e di Briony Smith, curatrice del Big Cat Sanctuary. Al termine delle TAC, Luca, Django e Mo sono stati riportati nei loro habitat ancora sedati. Le immagini raccolte saranno ora analizzate da radiologi veterinari specializzati, e l'arrivo del referto è previsto tra circa due settimane.