“Lasciatela andare, vergognatevi!”: così una manta gigante viene pescata per essere venduta ad un acquario

Le immagini di cinque uomini che catturano una manta dal mare della Florida e la mettono in una piscina sulla barca hanno scatenato indignazione per il trattamento riservato ad un animale che è anche a rischio estinzione. La cattura, però, è legale: lo Stato della Florida ha acconsentito a venderla a un acquario ad Abu Dhabi.

Le immagini hanno fatto il giro dei social, accompagnate dalle grida di chi ha assistito alla scena. Si vedono delle persone tirare fuori dall'acqua un esemplare di manta gigante al largo di Panama City Beach e gettarla in una piscina sul ponte della loro barca. A riprendere la scena è stato Denis Richard, Presidente e fondatore insieme alla moglie Nathalie di Water Planet, un'organizzazione locale che si occupa di offrire tour in barca orientati alla consapevolezza e alla conservazione ambientale.

Nel video condiviso online si sente l'uomo urlare ai cinque che sono sulla barca parole di indignazione come: "Vergognatevi! lasciatela andare". La rabbia di Richard, però, di lì a poco sarebbe cresciuta ancora di più nel momento in cui ha poi saputo che quello splendido animale che viveva in libertà era stato pescato per essere venduto al SeaWorld di Abu Dhabi, che si auto definisce come "il più grande parco a tema marino al coperto del mondo".

Ciò a cui l'esperto di delfini ha assistito, infatti, è una cattura legale consentita dallo Stato della Florida. Sebbene infatti la manta sia una specie minacciata di estinzione nella classificazione della lista rossa dell'IUCN, i funzionari locali per la fauna selvatica hanno rilasciato un permesso speciale.

Secondo quanto riporta l'Orlando Sentinel, il parco marino di Abu Dhabi ha stipulato un contratto con Dynasty Marine, un fornitore di acquari delle Florida Keys, per catturare l'animale visto che la Florida è l'unico Stato degli Usa che ne consente la cattura a seguito di un'autorizzazione che la legittima a fini educativi, espositivi e di ricerca, con l'obiettivo di aumentare "la conoscenza e la consapevolezza del pubblico sulle risorse marine della Florida".

Negli ultimi due anni, la Florida ha acconsentito a quattro catture ed una manta è è morta poco dopo essere stata portata in cattività. Questi dati sono stati diramati direttamente dalla portavoce del dipartimento locale Shannon Knowles in una nota. Le richieste però da parte degli acquari sono maggiori rispetto al numero delle catture: dal 2019 al 2022 (unico report che si trova online) lo Stato ha rilasciato 17 licenze a strutture in Cina, Francia e Emirati Arabi Uniti.

Le mante sono pesci particolarissimi e la specie più grande, la Manta birostris, ha un'apertura alare che può superare i nove metri. Vengono anche chiamati "diavoli di mare" per via delle lunghe appendici carnose ai lati della testa che sembrano due corna (i lobi cefalici).

La mòbula, il più grande rappresentante del genere, ha un potenziale riproduttivo molto basso perché dà vita a un solo piccolo alla volta e in tempi non noti agli scienziati. Come è scritto sul sito dell' Unione Internazionale per la Conservazione della Natura "la specie viene catturata accidentalmente in diverse attività di pesca, in particolare per quanto riguarda le reti da posta derivanti e a circuizione". In meno di dieci anni la popolazione è diminuita sempre di più e la specie è stata inserita nella categoria "In Pericolo (EN)".